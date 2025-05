Bijna de helft van de Duitsers steunt een verbod op de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) nadat deze door de binnenlandse inlichtingendienst van het land is aangemerkt als een “extremistische” groep, volgens een recente peiling.

De peiling, uitgevoerd door het Insa-peilinginstituut voor het Duitse weekblad Bild am Sonntag, toont aan dat 48 procent van de respondenten voorstander is van een verbod op de AfD.

De peiling, waaraan 1001 mensen deelnamen tussen 2 en 3 mei, onthulde ook dat 37 procent tegen een verbod is en 15 procent geen mening heeft.

Daarnaast blijkt uit de peiling dat 61 procent van de Duitsers de AfD beschouwt als een “extreemrechtse” partij.

Voor 79 procent van de ondervraagden veranderde de beoordeling van de inlichtingendienst niets aan hun bestaande perceptie van de partij.

Ongeveer 10 procent gaf aan hun mening over de partij te hebben aangepast na de waarschuwing van de inlichtingendienst.

Het Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), de binnenlandse inlichtingendienst van Duitsland, classificeerde de AfD afgelopen vrijdag als een “bewezen extremistische groep” na een drie jaar durend onderzoek.

Het onderzoek van de BfV concludeerde dat de AfD een extreemrechtse, nationalistische en extremistische agenda nastreeft die de democratische grondwettelijke orde van Duitsland ondermijnt.

De dienst benadrukte dat het “overwegend etnische en afstammingsgerichte mensbeeld” van de AfD onverenigbaar is met de democratische principes van Duitsland.

Ook beschuldigde de BfV de AfD ervan bepaalde bevolkingsgroepen, voornamelijk mensen met een migratieachtergrond uit moslimlanden, uit te sluiten van gelijke deelname aan de samenleving.

‘Ernstige klap voor de Duitse democratie’

De AfD, bekend om haar anti-immigratiestandpunt, werd in 2019 aanvankelijk onder voorlopige observatie geplaatst. In 2021 werd de partij geclassificeerd als een “verdachte extremistische groep”, een aanduiding die door Duitse rechtbanken werd bevestigd.

De recente beslissing van de BfV breidt de classificatie “bewezen extremistisch” uit, die eerder van toepassing was op regionale AfD-afdelingen in Thüringen, Saksen en Saksen-Anhalt, naar de gehele partij. Deze nieuwe classificatie maakt intensievere surveillance van de partij mogelijk.

AfD covoorzitters Alice Weidel en Tino Chrupalla veroordeelden de beslissing van de BfV en noemden het een “ernstige klap voor de Duitse democratie”. Ze kondigden aan juridische stappen te ondernemen.

“De AfD zal zich blijven verdedigen tegen deze democratie-bedreigende beschuldigingen,” verklaarden ze in een gezamenlijke verklaring.

De beslissing van de BfV valt samen met toenemende zorgen over extreemrechts in Duitsland en de groeiende populariteit van de AfD.

Tegen moslims, immigranten

Recente peilingen tonen aan dat de partij een ongekende 26 procent steun heeft bereikt, waarmee ze zich positioneert als de leidende partij van Duitsland.

De AfD heeft haar aanhang opgebouwd door middel van anti-immigratiecampagnes en het aanwakkeren van angst voor moslims en immigranten.

Daarnaast heeft de partij geprofiteerd van groeiende frustratie en ontevredenheid over traditionele politieke partijen en zorgen over economische achteruitgang.

Te midden van het intensievere debat over een verbod op de AfD, handelen politieke partijen voorzichtig.

De vertrekkende Duitse bondskanselier Olaf Scholz riep vrijdag op om niet overhaast te werk te gaan bij het verbieden van de extreemrechtse AfD.

Hij wees erop dat het Constitutionele Hof strenge normen hanteert voor zaken over partijverboden. Scholz benadrukte dat elke aanvraag grondig moet worden voorbereid, rekening houdend met eerdere uitspraken van het hof in soortgelijke zaken.

In het verleden mislukten verschillende pogingen om extreemrechtse partijen in Duitsland te verbieden vanwege juridische controverses, onvoldoende bewijs of fouten in de zaakvoorbereiding.

In 2003 verwierp het Federale Constitutionele Hof een verzoek om de extreemrechtse NPD-partij te verbieden, omdat verschillende partijfunctionarissen die als getuigen werden opgeroepen, informanten van de binnenlandse inlichtingendienst bleken te zijn.

Een tweede poging om de NPD te verbieden mislukte in 2017 toen federale rechters oordeelden dat de partij niet in staat was haar anticonstitutionele en antidemocratische agenda uit te voeren.