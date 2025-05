Vermoedelijk hebben Amerikaanse luchtaanvallen plaatsgevonden in de nacht van zondag op maandag op gebieden rond de door rebellen gecontroleerde hoofdstad van Jemen, en de Houthi's meldden dat minstens één persoon om het leven is gekomen.

De volledige omvang van de schade en mogelijke slachtoffers was niet direct duidelijk. De aanvallen volgden op een nacht van luchtaanvallen vroeg op vrijdag, die bijzonder intens leken in vergelijking met andere dagen sinds de campagne begon op 15 maart.

De aanvallen rond Sanaa, de hoofdstad van Jemen die sinds 2014 door de Houthi's wordt gecontroleerd, verwondden ook vier anderen, aldus de groep. Hun satelliet nieuwszender al-Masirah zond beelden uit van gebroken glas dat huizen bezaaide na de krachtige explosies van de bommen, maar liet de doelen van de aanvallen niet zien — wat suggereert dat de locaties een militaire of inlichtingenfunctie hadden.

Een analyse van Associated Press heeft aangetoond dat de nieuwe Amerikaanse operatie tegen de Houthi's onder president Donald Trump omvangrijker lijkt te zijn dan die onder voormalig president Joe Biden. De VS richt zich nu niet alleen op lanceerlocaties, maar ook op hooggeplaatste personen en voert bombardementen uit in steden.

De nieuwe campagne van luchtaanvallen, die volgens de Houthi's inmiddels minstens 59 doden heeft geëist, begon nadat de rebellen dreigden opnieuw 'Israëlische' schepen aan te vallen vanwege de blokkade van hulpgoederen naar Gaza door Israël. In het verleden hebben de rebellen vaag gedefinieerd wat zij als een Israëlisch schip beschouwen, wat betekent dat ook andere schepen doelwit kunnen zijn.

De Houthi's hebben meer dan 100 handelsschepen aangevallen met raketten en drones, waarbij twee schepen tot zinken zijn gebracht en vier zeelieden zijn omgekomen tussen november 2023 en januari van dit jaar.

Ze hebben ook aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse oorlogsschepen, hoewel deze tot nu toe niet zijn geraakt.

De aanvallen hebben de reputatie van de Houthi's aanzienlijk vergroot, omdat ze met economische problemen te maken kregen en een hardhandig optreden lanceerden tegen elke vorm van onenigheid en hulpverleners in eigen land, te midden van de al tien jaar durende patstelling in de oorlog in Jemen, die het armste land van de Arabische wereld heeft verscheurd.