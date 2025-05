NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte prees de belangrijke rol van Turkije in de vredesbesprekingen in Istanbul om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Hij noemde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan "een geweldige leider binnen de NAVO en zeer gerespecteerd door zijn collega’s."

“Ik denk dat er deze week, maar ook in de komende 10 dagen tot twee weken, een kans is om de situatie in Oekraïne echt te verbeteren. Onder leiding van president (Volodymyr) Zelenskyy, maar ook sterk gestuurd door de Amerikaanse regering. En Turkije speelt hier een grote rol,” zei Rutte woensdag, verwijzend naar de vredesbesprekingen in Istanbul.

Over de verkoop van Eurofighters aan Turkije zei Rutte: “Ik moedig aan om geen beperkingen op te leggen aan wapenverkopen door de ene bondgenoot aan de andere. Dit zou niet binnen het bondgenootschap moeten gebeuren.”

Hij benadrukte verder het belang van de Turkse defensie-industrie voor de NAVO: “De Turkse defensie-industrie is cruciaal voor het gehele bondgenootschap.”

“In Texas bijvoorbeeld zijn er fabrieken die munitie produceren. Dat hadden ze niet kunnen doen zonder de nauwe samenwerking met bedrijven hier in Turkije. Dit is slechts een van de vele voorbeelden.”

De NAVO-chef en ministers van Buitenlandse Zaken kwamen bijeen in Antalya, Turkije, voor een informeel tweedaags overleg (de NAVO iFMM), georganiseerd door de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan.

Volgens diplomatieke bronnen biedt dit overleg een platform voor aanvullende consultaties voorafgaand aan de NAVO-top die op 24 en 25 juni in Den Haag zal plaatsvinden.

Week van diplomatie

Deze donderdag zou een cruciaal moment kunnen markeren in de wereldwijde inspanningen om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te stoppen, aangezien hun leiders naar verwachting directe gesprekken zullen voeren in de Turkse stad Istanbul.

De mogelijk historische bijeenkomst vertegenwoordigt het meest gevorderde stadium van onderhandelingen sinds de twee partijen in maart 2022 door dezelfde bemiddelaar, Turkije, bij elkaar werden gebracht. Dit weerspiegelt het vertrouwen dat Ankara geniet bij zowel Rusland als Oekraïne.

Deze keer was het de Russische president Vladimir Poetin die een ontmoeting in Turkije voorstelde. Hij maakte dit bekend tijdens een persconferentie op zondag, als reactie op de eis van Oekraïne en Europese landen voor een onvoorwaardelijk 30-daags staakt-het-vuren.

De Turkse president Erdogan bevestigde dezelfde dag in een telefoongesprek met Poetin dat Ankara bereid is de besprekingen te organiseren. Dit werd gevolgd door een oproep van de Amerikaanse president Donald Trump aan de Oekraïense leider Zelenskyy om “onmiddellijk” in te gaan op het Russische voorstel voor directe gesprekken.

Binnen slechts een week is Turkije een centrale speler geworden in verschillende belangrijke geopolitieke crises, van Europa en het Midden-Oosten tot Noord-Afrika.

Door middel van diplomatie, militaire invloed of bemiddelingsinspanningen heeft Erdogan ervoor gezorgd dat Turkije een cruciale rol speelt in gesprekken over vrede, conflict en wereldwijde stabiliteit.

Ondanks voortdurende uitdagingen benadrukken de ontwikkelingen van deze week een verschuiving in het buitenlandse beleid van Ankara — gekenmerkt door strategische autonomie, regionale assertiviteit en een actievere mondiale aanwezigheid.

Terwijl Erdogan zijn invloed op verschillende fronten versterkt, profileert Turkije zich steeds meer als een opkomende middenmacht met internationale impact.