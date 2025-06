NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte verklaarde woensdag dat de Verenigde Staten “volledig toegewijd” zijn aan de wederzijdse verdedigingsovereenkomst van het bondgenootschap, nadat president Donald Trump twijfels leek te zaaien over deze verplichting.

“Voor mij is het absoluut duidelijk dat de Verenigde Staten volledig toegewijd zijn aan de NAVO, volledig toegewijd aan Artikel V,” zei Rutte tegen journalisten voorafgaand aan een topontmoeting van NAVO-leiders.

Op weg naar de top weigerde Trump zich expliciet uit te spreken over Artikel V van de NAVO, de basisovereenkomst die stelt dat een aanval op één lidstaat wordt beschouwd als een aanval op alle lidstaten.

“Dat hangt af van je definitie. Er zijn talloze definities van Artikel V,” zei Trump tegen journalisten, opmerkingen die zeker onrust zouden veroorzaken bij de Europese bondgenoten van Amerika. “Ik ben toegewijd om hun vriend te zijn,” voegde hij eraan toe.

Rutte gaf echter aan dat er een “verwachting” is dat Canada en de Europese landen hun uitgaven zullen verhogen, aangezien de VS al lange tijd klaagt dat het te veel betaalt om landen in Europa te verdedigen.

NAVO-bondgenoten zullen later op woensdag een belofte ondertekenen om 3,5 procent van het BBP te besteden aan kernuitgaven voor defensie, net iets meer dan het huidige niveau van de VS, plus nog eens 1,5 procent aan bredere veiligheidsgerelateerde gebieden zoals cyberveiligheid en infrastructuur.

“Dit is eerlijk, dat we hetzelfde uitgeven als wat de VS uitgeeft,” zei Rutte.