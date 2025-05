De VN-vluchtelingenchef heeft gezegd dat geweld de bepalende eigenschap van de huidige wereld is geworden en bekritiseerde de VN-Veiligheidsraad voor het niet voorkomen en stoppen van oorlogen.

"Dit is een seizoen van oorlog. Dit is een tijd van crisis. Van Soedan tot Oekraïne, van de Sahel tot Myanmar, van de Democratische Republiek Congo tot Haïti, geweld is de bepalende valuta van onze tijd geworden," zei Filippo Grandi, Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR), maandag tegen de Veiligheidsraad.

"Het voorkomen en stoppen van oorlog — het handhaven van vrede en veiligheid — dat is het mandaat van de Veiligheidsraad. Dat is uw primaire verantwoordelijkheid. En een verantwoordelijkheid die — vergeef me dat ik het opnieuw zeg — dit orgaan chronisch niet heeft waargemaakt. Maar geef alsjeblieft niet op en accepteer niet de nederlaag van diplomatie," voegde hij eraan toe.

Grandi benadrukte dat de normen van het internationale humanitaire recht net zo gemakkelijk terzijde worden geschoven als "de duizenden levens die worden vernietigd in de zoektocht naar suprematie."

Over Gaza, dat door Israël al bijna twee maanden is afgesloten van humanitaire hulp, zei Grandi dat hoewel de UNHCR geen deel uitmaakt van de VN-respons daar, "de situatie van burgers daar, waarvan we dachten dat het niet erger kon worden, dagelijks nieuwe niveaus van wanhoop bereikt."

Hij sprak ook over de situatie in Syrië en zei: "Voor het eerst in decennia is er een sprankje hoop, ook voor de miljoenen Syriërs die vandaag nog steeds ontheemd zijn, waarvan 4,5 miljoen vluchtelingen in buurlanden."

"Of ze in Syrië zullen blijven of, tragisch genoeg, opnieuw zullen verhuizen – inclusief naar Europa en daarbuiten – hangt natuurlijk af van de autoriteiten, maar ook – en in grote mate – van uw bereidheid om risico's te nemen," zei hij, waarbij hij de leden van de raad opriep om sancties te versoepelen, vroege herstelmaatregelen te ondersteunen en voorwaarden te scheppen voor basisdiensten zoals veiligheid, water en elektriciteit.

'Fatale gevolgen'

Grandi waarschuwde voor afnemende humanitaire hulp en zei dat "hulp stabiliteit is" en dat het bevriezen of verminderen van hulpbudgetten "al fatale gevolgen heeft voor miljoenen levens."

Aan het einde van de zitting van de raad sprak Grandi opnieuw het orgaan toe en sloeg alarm over de dalende financiering voor humanitaire operaties.

"Ik kan niet genoeg benadrukken hoe dramatisch de situatie op dit moment is," zei hij, waarschuwend dat de UNHCR bezig is met "een interne inspanning die mogelijk zal resulteren in het terugschroeven van mijn organisatie tot een derde van haar capaciteit."

"Als de huidige trend van bevriezing en bezuinigingen, die helaas door veel donorlanden zijn aangekondigd, doorgaat, zal het humanitaire systeem ernstig worden ingeperkt," zei hij.

"We kunnen niet meer doen met minder. Maar zoals ik al vaak heb gezegd, zullen we minder doen met minder. We doen al minder met minder," voegde Grandi eraan toe, waarbij hij opmerkte dat UNHCR-programma's voor onderwijs en gezondheidszorg al zijn gekort.

"U bent de vluchteling geweest. U heeft degenen verwelkomd die toevlucht zochten," zei hij. "Nu zit u aan deze tafel, met de verantwoordelijkheid om oorlog te beëindigen, om vrede te brengen. U moet slagen."