Meer dan 160 mensen worden nog vermist na de verwoestende overstromingen die vorige week delen van Texas hebben getroffen, aldus staatsfunctionarissen. Het dodental is inmiddels opgelopen tot minstens 109 en de hoop om overlevenden te vinden begint te vervagen.

"Alleen al in het gebied van Kerr County zijn er 161 mensen die als vermist zijn opgegeven," vertelde de gouverneur van Texas, Greg Abbott, dinsdag aan verslaggevers.

"Het is zeer waarschijnlijk dat er meer namen aan die lijst kunnen worden toegevoegd," gaf hij aan, waarbij hij opmerkte dat dit aantal is gebaseerd op meldingen van vrienden, familieleden en buren.

De plotselinge overstromingen troffen meerdere districten in de nacht, met de grootste schade in Kerr County — een gebied in centraal Texas dat bekend staat als "Flash Flood Alley" — waar 94 doden zijn bevestigd.

Onder de slachtoffers waren minstens 27 meisjes en begeleiders van een zomerkamp aan de Guadalupe-rivier.

De rivier trad buiten haar oevers aan het begin van het 4 juli-vakantieweekend en overspoelde hutten terwijl honderden kampeerders sliepen.

Vijf kampeerders, één begeleider en een ander kind dat niet verbonden was aan het kamp worden nog steeds vermist, aldus Abbott.

"Er is niets belangrijker in onze harten en gedachten dan de mensen in deze gemeenschap, vooral degenen die nog steeds vermist worden," voegde hij eraan toe.

Elders in de staat zijn minstens 15 andere dodelijke slachtoffers gemeld.

Zoek- en reddingsoperaties blijven moeilijk.

Ben Baker van de Texas Game Wardens zei dat inspanningen met helikopters, drones en speurhonden worden bemoeilijkt door zware modder en grote puinvelden.

"Het is extreem gevaarlijk, tijdrovend. Het is vies werk, het water is er nog steeds," zei Baker.

"Deze grote puinhopen kunnen erg obstructief zijn, en er diep in doordringen is gevaarlijk."

In de stad Hunt, het epicentrum van de ramp, werden reddingsteams gezien terwijl ze door het puin zochten, terwijl helikopters boven hun hoofden cirkelden.

Meer regen wordt in de komende dagen verwacht, hoewel Baker zei dat dit de zoekactie "niet zal ontmoedigen".

De Amerikaanse president Donald Trump zal vrijdag samen met First Lady Melania Trump Texas bezoeken.

Hij prees de noodhulp en zei dat zijn regering snel handelde om helikopters en reddingsteams in te zetten.

"We hebben veel helikopters van overal gehaald... Ze waren echte professionals en waren verantwoordelijk voor het redden van veel mensen," zei Trump.

Toch zijn er vragen gerezen over de paraatheid van de overheid en of bezuinigingen de waarschuwingssystemen hebben verzwakt.

Critici uitten ook zorgen over personeelstekorten bij de National Weather Service.

"Dit deel van Texas verkeerde in een extreme tot uitzonderlijke droogte," zei Shel Winkley, een meteoroloog bij de onderzoeksgroep Climate Central.

"Droge grond neemt regenval niet effectief op, en dat verergerde de overstromingen."

Tom Di Liberto, mediadirecteur van de groep, zei dat personeelstekorten bij de National Weather Service de waarschuwingscapaciteit hebben beïnvloed.

"Je kunt die ervaring niet zomaar vervangen," zei hij.