De hevige hittegolf die sinds vorige week door Europa trekt, heeft naar schatting ongeveer 2300 doden veroorzaakt, volgens een studie die woensdag is gepubliceerd.

Ongeveer 1500 (65 procent) van de geschatte 2300 hittegerelateerde sterfgevallen worden in verband gebracht met de klimaatcrisis, die heeft geleid tot een intensere hittegolf op het continent. Dit blijkt uit een studie uitgevoerd door wetenschappers van Imperial College London en de London School of Hygiene and Tropical Medicine.

De studie stelde dat de klimaatcrisis het aantal hittegerelateerde sterfgevallen in het begin van de zomer in Europa heeft verdrievoudigd.

Onderzoekers richtten zich op een periode van 10 dagen hitte van 23 juni tot 2 juli en onderzochten 12 Europese steden, waaronder Londen, Parijs, Frankfurt, Boedapest, Zagreb (Kroatië), Athene, Rome, Milaan, Sassari (Italië), Barcelona, Madrid en Lissabon.

“De bevindingen van deze analyse en vele andere zijn uiterst duidelijk: hitte-extremen in heel Europa nemen snel toe” als gevolg van de klimaatcrisis, aldus de studie.

Verder benadrukte het onderzoek dat deze steden te maken hadden met een temperatuurstijging tot wel 4 °C.

Recordhittegolf

De studie waarschuwde dat de temperaturen tijdens hittegolven zullen blijven stijgen, wat waarschijnlijk zal leiden tot een hoger dodental.

De Copernicus Climate Change Service van de EU meldde woensdag in een maandelijks klimaatbulletin dat juni 2025 wereldwijd de op twee na warmste juni ooit was.

“Juni 2025 kende een uitzonderlijke hittegolf die grote delen van West-Europa trof, waarbij een groot deel van de regio te maken had met zeer sterke hittebelasting. Deze hittegolf werd versterkt door recordhoge zeewatertemperaturen in het westelijke Middellandse Zeegebied,” zei Samantha Burgess, strategisch leider voor klimaat bij het European Centre for Medium-Range Weather Forecasts.

Burgess waarschuwde dat hittegolven waarschijnlijk “frequenter, intenser” zullen worden en meer mensen in Europa zullen treffen.