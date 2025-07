De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noel Barrot, heeft Israël opgeroepen om buitenlandse pers toe te laten tot het belegerde Palestijnse gebied Gaza, terwijl de waarschuwingen voor hongersnood toenemen na 21 maanden van oorlog.

"Ik vraag dat de vrije en onafhankelijke pers toegang krijgt tot Gaza om te laten zien wat daar gebeurt en om getuigenis af te leggen," zei Barrot in een interview met France Inter-radio vanuit Oost-Oekraïne.

Hij sprak nadat het persbureau AFP had gewaarschuwd dat het leven van Palestijnse freelancejournalisten waarmee het samenwerkt in Gaza in gevaar is.

Gevraagd of Frankrijk zou helpen om de freelancers van AFP uit Gaza te evacueren, zei Barrot dat Frankrijk "de kwestie aanpakt" en hoopt de freelancers die met Franse journalisten werken "in de komende weken" te kunnen evacueren.

Op maandag sloeg een groep journalisten, de Société des Journalistes (SDJ), alarm en riep op tot "onmiddellijke interventie" om verslaggevers in Gaza te helpen.

De SDJ verwees naar het voorbeeld van een 30-jarige freelancer die met zijn familie in Gaza woont en zondag meldde dat zijn oudere broer "door honger is omgekomen".

"We hebben journalisten verloren in conflicten, we hebben gewonden en gevangenen in onze rangen gehad, maar niemand van ons kan zich herinneren dat een collega is gestorven van de honger," aldus de verklaring.

Het management van AFP reageerde in een verklaring op X en Instagram, waarin het zijn bezorgdheid uitte over de "verschrikkelijke situatie" van collega's in Gaza.

"Sinds 7 oktober heeft Israël de toegang tot de Gazastrook voor alle internationale journalisten verboden.

In deze context is het werk van onze Palestijnse freelancers cruciaal om de wereld te informeren," aldus de verklaring.

"Maar hun leven is in gevaar, en daarom dringen we er bij de Israëlische autoriteiten op aan om hun onmiddellijke evacuatie samen met hun families toe te staan."

Barrot riep op tot een "onmiddellijk staakt-het-vuren" nadat Israël maandag militaire operaties uitbreidde naar de centrale stad Deir el-Balah.

"Dit is een offensief dat een al catastrofale situatie zal verergeren en nieuwe gedwongen verplaatsingen van bevolkingen zal veroorzaken, wat we in de sterkste bewoordingen veroordelen," zei hij.