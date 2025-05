De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zijn medeleven betuigd over het overlijden van paus Franciscus en verklaarde dat hij "diep bedroefd" is.

"Ik ben diep bedroefd om te vernemen van het overlijden van paus Franciscus, de spirituele leider van de katholieke wereld en staatshoofd van Vaticaanstad," schreef Erdogan maandag op X.

Erdogan prees de inspanningen van paus Franciscus met betrekking tot de genocide in Gaza en de Palestijnse kwestie. Hij zei: "Paus Franciscus was een vooraanstaand staatsman en een spirituele leider die waarde hechtte aan dialoog tussen verschillende geloofsgemeenschappen. Hij nam initiatief bij humanitaire tragedies, met name bij de Palestijnse kwestie en de genocide in Gaza."

Hij sloot zijn toespraak af door zijn medeleven en dat van de Turkse bevolking over te brengen aan de familie van de paus, Vaticaanstad en de katholieke wereld.

"Voorbeeld van leiderschap dat universele waarden vooropstelt"

Ook de Turkse vicepremier heeft zijn medeleven betuigd aan het Vaticaan en de katholieke wereld.

"Zijn gevoelige benadering bij talrijke humanitaire crises die het geweten van de wereld hebben geraakt, en vooral zijn duidelijke en vastberaden houding tegen de genocide in Gaza en de onrechtvaardigheden waarmee het Palestijnse volk wordt geconfronteerd, zullen blijven herinnerd worden als een voorbeeld van leiderschap dat universele waarden vooropstelt," zei Cevdet Yilmaz.

De overleden paus werd in februari opgenomen in een ziekenhuis in Rome met bronchitis, die zich ontwikkelde tot bilaterale longontsteking.

Hij werd na 38 dagen ontslagen om zijn herstel voort te zetten in zijn residentie in het Vaticaan. Het Vaticaan maakte zijn overlijden eerder op maandag bekend.