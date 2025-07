Woensdag heeft de Belgische minister van Defensie Theo Francken (N-VA) in het parlement aangekondigd dat hij van plan is om volgende week een pakket van 2,3 miljard euro voor de aankoop van munitie voor te leggen aan het federale kabinet. Deze financiering, die bestemd is voor uitgaven tegen het einde van het jaar, zou de grootste eenmalige investering in munitie in de militaire geschiedenis van België betekenen.

Deze aankondiging sluit aan bij de inspanningen van België om zijn defensiebudget af te stemmen op de doelstellingen van de NAVO. De lidstaten hebben zich ertoe verbonden hun militaire uitgaven tegen 2035 geleidelijk te verhogen tot 5 % van het bbp, waarvan 3,5 % voor directe defensie-uitgaven en 1,5 % voor aanverwante investeringen. België streeft ernaar om dit jaar de drempel van 2% te halen en is van plan dit niveau tot 2033 te handhaven, alvorens het in 2034 te verhogen tot 2,5%. Er is echter een herziening gepland voor 2029, net voor de nationale verkiezingen, waardoor de politieke prioriteiten kunnen veranderen.

Francken bevestigde dat er dit jaar 4 miljard euro extra aan het defensiebudget zou worden toegewezen om de doelstelling van 2% te halen, waarbij een aanzienlijk deel zou worden besteed aan wat hij benadrukte als “munitie, munitie, munitie”. Hij waarschuwde dat de huidige munitievoorraden van België alarmerend laag zijn.

Plan voor Munitieparaatheid

Het nieuwe aankoopinitiatief maakt deel uit van het bredere Plan voor Munitieparaatheid 2025, dat tot doel heeft de munitievoorraden aan te vullen en de veerkracht van de toeleveringsketen op lange termijn te versterken. Prioriteit zal worden gegeven aan essentiële soorten munitie die verband houden met nieuw aangeschafte wapensystemen. Sommige leveringen kunnen echter wel zeven jaar in beslag nemen, wat de urgentie van onmiddellijke actie onderstreept.

Francken verwees naar het conflict in Oekraïne als een cruciale wake-upcall en benadrukte het snelle verbruik van munitie in de hedendaagse oorlogsvoering. Hij stelde dat België langdurige partnerschappen met fabrikanten moet aangaan om de continuïteit van de productielijnen te waarborgen.

De investering omvat munitie voor alle takken van de strijdkrachten. Voor de landstrijdkrachten gaat het onder meer om artilleriegranaten, mortieren en antitank- en luchtafweerraketten. De marine zal verschillende nieuwe raketsystemen aanschaffen, terwijl de luchtmacht geleide raketten voor luchtverdediging en precisieaanvallen op lange afstand zal verwerven.

‘Game Changer’

Belangrijk is dat dit initiatief de eerste keer is dat België investeert in kruisraketcapaciteiten, waarbij de Joint Strike Missile (JSM) aanvallen op doelen buiten het luchtruim van de vijand mogelijk maakt. Francken omschreef deze vooruitgang als een ‘game changer’ voor nationale afschrikking en operationele onafhankelijkheid.

De minister gaf ook aan dat België de NAVO-norm van 1,5% voor defensie-uitgaven bijna heeft bereikt, wat volgens hem tegen het einde van dit jaar of begin volgend jaar het geval zal zijn. Hoewel hij erkende dat de kernuitgaven voor defensie een aanzienlijke fiscale uitdaging blijven, stelde Francken dat het halen van de investeringsdoelstelling het nationale debat zou veranderen.