De recente escalatie van geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten, veroorzaakt door Israëlische luchtaanvallen op Iran, heeft het optimisme op de wereldmarkten overschaduwd dat werd aangewakkerd door de handelsbesprekingen tussen de VS en China. Tegelijkertijd hebben zorgen over verdere escalatie het risicosentiment verhoogd.

Terwijl een nieuwe overeenkomst tussen de VS en China, hun belangrijkste handelspartner, en de groeiende verwachtingen van een compromis met andere landen de aandelenmarkten steunden, richtten beleggers zich op geopolitieke risico's na de laatste aanval van Israël op Iran.

Na de aanval waren er scherpe bewegingen te zien in Brentolie. Door zorgen over het aanbod steeg de prijs van Brentolie naar $ 76,3 per vat, het hoogste niveau sinds februari. De prijs van Brentolie per vat wordt momenteel verhandeld op $ 73,44, een stijging van 5,4% vanaf 06:20 GMT.

Nadat de ounce goudprijs vrijdag steeg naar $ 3445, stabiliseerde het rond $ 3425, een stijging van 1,1%.

Termijncontracten voor indexen in Europa begonnen de nieuwe dag negatief door toenemende zorgen over de oorlog. De FTSE 100 futuresindex in het VK verloor 0,3%, de CAC 40 futuresindex in Frankrijk en de DAX 40 futures in Duitsland verloren ongeveer 1,6% en de FTSE MIB 30 futures in Italië verloren 0,7%.

In Azië daalde de Nikkei 225 index in Japan met 1,2%, de Kospi index in Zuid-Korea met 1,3%, de Shanghai Composite index in China met 0,7% en de Hang Seng index in Hongkong met 0,8%.

De Israëlische aanvallen begonnen rond 3 uur lokale tijd (23:30 GMT) en waren gericht op zowel militaire als nucleaire faciliteiten, evenals woonwijken, volgens Iraanse mediaberichten.

Het Israëlische leger meldde dat in totaal 200 Israëlische vliegtuigen Iran hebben aangevallen in de vroege vrijdagochtend.

Brigadegeneraal Effie Defrin, een woordvoerder van het leger, verklaarde dat 200 Israëlische vliegtuigen 330 munities hebben afgeworpen tijdens de aanvallen.

Als reactie lanceerde Iran meer dan 100 drones richting Israël in de afgelopen uren, en de onderscheppingsinspanningen zijn nog gaande, voegde hij eraan toe.

Hij bevestigde ook de liquidatie van verschillende hooggeplaatste Iraanse functionarissen tijdens de aanvallen, waaronder stafchef Mohammad Bagheri, hoofd van de Iraanse Revolutionaire Garde Hossein Salami en Gholam Ali Rashid, een hooggeplaatste commandant in de garde.

Beide landen bereiden zich voor op een mogelijke militaire confrontatie, waarbij Iran naar verluidt tegenaanvalsplannen ontwikkelt met ballistische raketten die gericht zijn op Israëlisch grondgebied.