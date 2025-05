Lisa Solrun Christiansen staat de meeste dagen om 4 uur 's ochtends op en begint met het breien van dikke wollen truien. Deze truien, geliefd bij kopers over de hele wereld, staan bekend om hun warmte en kleurrijke patronen die de traditionele Inuit-cultuur van Groenland vieren.

Haar ochtendroutine omvat een snelle blik op het nieuws, maar de laatste tijd verstoort dit ritueel haar rust vanwege de vele verhalen over de plannen van de Amerikaanse president Donald Trump met haar thuisland.

“Ik raak overweldigd,” zei Christiansen eerder deze maand terwijl ze uitkeek over de zee, waar felblauwe ijsbergen net voor de kust dreven.

Als dochter van Inuit- en Deense ouders koestert de 57-jarige Christiansen Groenland. Het is een bron van immense familie trots dat haar vader, een kunstenaar en leraar, de rood-witte Groenlandse vlag heeft ontworpen.

“Op zijn sterfbed sprak hij veel over de vlag, en hij zei dat de vlag niet van hem is, maar van het volk,” vertelde ze.

“En er is één zin die ik steeds in mijn hoofd hoor. Hij zei: ‘Ik hoop dat de vlag het Groenlandse volk zal verenigen.’”

Eiland van bezorgdheid

Groenlanders maken zich steeds meer zorgen dat hun thuisland, een zelfbesturend gebied binnen Denemarken, een speelbal is geworden in de competitie tussen de VS, Rusland en China nu de opwarming van de aarde de toegang tot het Noordpoolgebied vergemakkelijkt. Ze vrezen dat Trumps plannen om Groenland over te nemen, dat rijk is aan minerale hulpbronnen en strategisch gelegen is langs belangrijke lucht- en zeeroutes, hun weg naar onafhankelijkheid kan blokkeren.

Deze angsten werden afgelopen zondag versterkt toen Usha Vance, de vrouw van de Amerikaanse vicepresident JD Vance, aankondigde dat ze later deze week Groenland zou bezoeken om de nationale hondenslederace bij te wonen. Ondertussen zullen ook de Nationale Veiligheidsadviseur Michael Waltz en minister van Energie Chris Wright een bezoek brengen aan een Amerikaanse militaire basis in het noorden van Groenland.

De aankondiging wakkerde de spanningen aan die eerder deze maand waren ontstaan toen Trump opnieuw zijn wens uitsprak om Groenland te annexeren, slechts twee dagen nadat de Groenlanders een nieuw parlement hadden gekozen dat tegen aansluiting bij de VS is. Trump maakte zelfs een vage verwijzing naar mogelijke militaire druk, waarbij hij opmerkte dat er Amerikaanse bases in Groenland zijn en suggereerde dat “misschien steeds meer soldaten daarheen zullen gaan.”

Het nieuws over het bezoek leidde onmiddellijk tot verontwaardiging bij lokale politici, die het beschreven als een vertoon van Amerikaanse macht op een moment dat zij proberen een regering te vormen.

“Het moet ook duidelijk worden gesteld dat onze integriteit en democratie gerespecteerd moeten worden zonder enige externe inmenging,” zei de vertrekkende premier Mute Boroup Egede.

Groenland, dat sinds 1721 deel uitmaakt van Denemarken, werkt al decennialang aan onafhankelijkheid. Het is een doel dat de meeste Groenlanders steunen, hoewel ze van mening verschillen over wanneer en hoe dat moet gebeuren. Ze willen Denemarken niet inruilen voor een Amerikaanse overheerser.

De vraag is of Groenland in staat zal zijn zijn eigen lot te bepalen in een tijd van toenemende internationale spanningen, terwijl Trump het eiland ziet als cruciaal voor de nationale veiligheid van de VS.