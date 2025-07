Dertig jaar geleden trokken etnische Bosnisch-Servische troepen onder leiding van de inmiddels in ongenade gevallen generaal Ratko Mladic Srebrenica binnen en vermoordden meer dan 8000 Bosnische moslimmannen en -jongens.

Deze stad, op slechts een paar honderd kilometer van het huidige Sarajevo, zou tijdens de Bosnische oorlog een ‘gedemilitariseerde veilige zone’ zijn onder bescherming van de Verenigde Naties.

Hoe kon hier, ondanks de beschermde status van de VN, een genocide plaatsvinden – gepland en uitgevoerd met meedogenloze efficiëntie en in het volle zicht van internationale troepen?

Sterker nog, hoe komt het dat zelfs na drie decennia het exacte aantal slachtoffers nog steeds niet vaststaat en hun stoffelijke resten nog steeds niet zijn gevonden?

Dit is het verhaal achter de vragen, dat de huiveringwekkende Servische tactieken onthult om de genocide te verdoezelen.

De vredesbelofte van de VN en het falen daarvan

Op 11 juli 1995 nam Ratko Mladic een video op met zijn gewapende soldaten terwijl ze Srebrenica binnenmarcheerden.

"Hier zijn we dan, op 11 juli 1995, in het Servische Srebrenica, vlak voor een grote Servische feestdag. We geven deze stad aan het Servische volk. Ter herinnering aan de opstand tegen de Turken is het tijd om wraak te nemen op de moslims", zei hij in de video.

Nederlandse vredeshandhavers onder leiding van generaal Thom Karremans werden geconfronteerd met hevige Servische beschietingen. Uiteindelijk namen de Serviërs 55 VN-troepen gevangen en stemde Karremans ermee in om ongeveer 25.000 Bosniërs uit te leveren die hun toevlucht hadden gezocht in een VN-compound in het dorp Potocari, waar hen was verteld dat ze veilig en beschermd zouden zijn.

Ondanks hun mandaat om Srebrenica te beschermen als een door de VN uitgeroepen “veilige zone”, boden de Nederlandse vredeshandhavers geen weerstand toen etnische Bosnisch-Servische troepen arriveerden.

In plaats daarvan werden vrouwen en kinderen in bussen gezet en naar Tuzla gestuurd, ongeveer 120 km van Sarajevo. Mannen en jongens ouder dan 15 jaar werden achtergelaten om te worden geëxecuteerd en begraven in massagraven.

In de minderheid en onder strikte orders om geen weerstand te bieden, keken de VN-vredeshandhavers toe hoe de Bosnische burgers werden weggevoerd om te worden afgeslacht.

Het beramen van een genocide vereist een concreet plan

Om in enkele dagen tijd meer dan 8000 mensen te executeren, waren militaire planning, coördinatie en middelen nodig.

Bosnisch-Servische troepen organiseerden het transport van Bosnische mannen met bussen en vrachtwagens, waarbij ze hen van verzamelpunten in de buurt van Srebrenica naar afgelegen executieplaatsen brachten, waaronder pakhuizen, velden, scholen en boerderijgebouwen.

Op deze locaties werden burgers in groepen van tientallen of zelfs honderdtallen vermoord. In één geval werden meer dan 1000 mannen in één nacht doodgeschoten. Zware machines, voornamelijk bulldozers, waren vooraf opgesteld om snel massagraven te graven. Sommige locaties waren al vóór aanvang van de massamoord voorbereid.

Militaire ingenieurs bedekten de graven snel om het bewijs te verbergen. Satellietbeelden, onderschepte communicatie en getuigenverklaringen bevestigen allemaal dat dit een zorgvuldig geplande operatie was – geen chaotische slachtpartij.

Na het einde van de oorlog in 1995 hebben forensische teams meer dan 90 massagraven gevonden. Het was echter moeilijk om de slachtoffers te identificeren, omdat de lichamen niet intact waren.

Dit, als onderdeel van de systematische genocide, komt naar voren als de derde fase: secundaire en zelfs tertiaire graven.

Hoe de lichamen werden versnipperd en verborgen

Toen de internationale druk toenam en de NAVO na de val van Srebrenica luchtbewaking begon uit te voeren, begonnen de Bosnisch-Servische troepen met een grootschalige doofpotoperatie.

In de weken en maanden na het bloedbad werden de primaire massagraven met bulldozers heropend, de lichamen opgegraven en de stoffelijke resten naar nieuwe locaties vervoerd, vaak tientallen kilometers verderop.

Dit proces versnipperde en verspreidde de stoffelijke resten, waardoor forensisch bewijs opzettelijk werd vernietigd en de identificatie van slachtoffers veel moeilijker werd.

Forensische teams documenteerden later meer dan 90 massagraven, waarvan vele secundaire of tertiaire graven waren met vermengde, onvolledige stoffelijke resten.

De lichamen van de slachtoffers werden begraven, vervolgens weer opgegraven en met vrachtwagens en graafmachines overgebracht naar verschillende “secundaire” en zelfs “tertiaire” massagraven, die allemaal verder verwijderd waren van de plaats waar ze oorspronkelijk waren begraven.

Laatste fase van de genocide: het doorbreken van de familiebanden

De genocide tegen de Bosnische moslims in Srebrenica bleef niet beperkt tot massale executies. Servische troepen gebruikten systematisch seksueel geweld tegen Bosnische vrouwen als een bewust instrument van terreur en etnische zuivering.

Vrouwen werden ontvoerd, vastgehouden en op grote schaal verkracht in detentiekampen en geïmproviseerde gevangenissen in en rond Tuzla en andere gebieden.

“Om te kunnen bestaan, moet een mens weten dat zijn leven, geest, eigendom, afkomst en geloof veilig zijn. Als je naar deze vijf dimensies kijkt, was de genocide in Srebrenica een opzettelijke daad die gericht was op alle aspecten van het menselijk bestaan”, vertelt de Bosnische psycholoog Semiha Bahadir aan TRT World.

“Wat de Bosnische oorlog, of de genocide in Srebrenica, zo bijzonder maakte, was het doel om het voortbestaan van een volk te verhinderen.”

Tijdens de Bosnische oorlog dwongen Servische troepen Bosnische vrouwen om kinderen te baren, waardoor een gedwongen band met de dader werd gecreëerd en de hoop voor de toekomst werd vernietigd, zegt Bahadir.

Dit opzettelijke gebruik van seksueel geweld was bedoeld om de generatieketen te doorbreken, waardoor een diep trauma werd achtergelaten en zelfs degenen die het overleefden nog lang daarna de littekens van de genocide zouden dragen.

Volgens Bahadir wordt het zelfs vandaag de dag nog als een vorm van “wreedheid en onderdrukking” beschouwd om mensen die tijdens de oorlog zijn geboren naar hun geboortedatum of -plaats te vragen.

“Het wordt zelden gevraagd, omdat dergelijke vragen pijnlijke, schadelijke boodschappen kunnen bevatten”, zei ze.

Nog steeds geen graven voor meer dan duizend slachtoffers

De Bosnische oorlog eindigde in december 1995 met het Dayton-akkoord.

De vervolging van de wreedheden begaan in Srebrenica kon pas beginnen nadat de oorlog was afgelopen en in 1996 werd begonnen met het systematisch opgraven van massagraven, waardoor het forensisch bewijs voor de processen kon worden verzameld.

Sindsdien hebben het Tribunaal in Den Haag, de Bosnische staatsrechtbank en de rechtbanken van Servië en Kroatië 47 personen veroordeeld tot meer dan 700 jaar gevangenisstraf, plus vier levenslange gevangenisstraffen, voor genocide en aanverwante misdaden.

Toch zijn veel families vandaag de dag nog steeds op zoek naar zelfs maar één bot of vinger om te begraven.

Dertig jaar later worden er nog steeds elk jaar begrafenissen gehouden.

Het identificeren van stoffelijke resten is afhankelijk van nauwgezette DNA-analyse, aangezien lichamen vaak verspreid werden over secundaire massagraven om de misdaad te verbergen.

Familieleden houden vast aan de hoop dat ze ten minste een deel van hun dierbaren zullen vinden, zodat ze hen eindelijk kunnen begraven.

Zoals de Bosnische moeder Hajra Catic zegt: “Ik leef voor de dag dat er ten minste een pink wordt gevonden, zodat hij een graf kan krijgen. Als hij geen graf heeft, zullen mensen zeggen dat hij nooit heeft bestaan”.

De moeder heeft de afgelopen drie decennia naar de stoffelijke resten van haar zoon Nihad Catic gezocht.

Tijdens de herdenking van de 30ste verjaardag op 11 juli op de Potocari Herdenkingsbegraafplaats zullen zeven slachtoffers eindelijk hun laatste rustplaats vinden.

De zeven die dit jaar worden begraven zijn: Senajid Avdic, Hariz Mujic, Fata Bektic, Hasib Omerovic, Sejdalija Alic, Rifet Gabeljic en Amir Mujcic.

De jongsten onder hen, Senajid Avdic en Hariz Mujic, waren slechts 19 jaar oud toen ze door Servische troepen werden vermoord.

De enige vrouw, een moeder, Fata Bektic, was 67 jaar oud.