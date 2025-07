Minister van Defensie Theo Francken (N-VA) heeft een speciale richtlijn geïntroduceerd voor Belgische soldaten die deelnemen aan het nationale defilé. De meeste militairen zullen een ‘buff’ dragen dat hun gezicht afdekt tot net onder de ogen, vergelijkbaar met wat gebruikelijk is bij speciale eenheden.

Volgens het kabinet van Francken komt deze maatregel voort uit verhoogde cyberdreigingen en is zij genomen in samenspraak met defensieorganisaties. “De minister beoogt bescherming tegen gezichtsherkenning en kunstmatige intelligentie. Het defilé wordt gefilmd, waardoor beelden later gebruikt zouden kunnen worden om onze soldaten te identificeren,” verklaart woordvoerder Jan Van Camp.

Paranoïde reacties

Yves Huwart van de ACMP geeft aan dat ze niet betrokken waren bij dit besluit en noemt het onterecht streng. “Ik vermoed dat er advies afkomstig is van inlichtingendiensten binnen het leger; alsof president Poetin zich zou bekommeren om ons Belgisch leger. We hoeven toch niet zo paranoïde te worden?”

Een anonieme soldaat deelt zijn mening: “Het begrijpen we goed wanneer drugshonden of special forces dit doen, maar nu alles generaliseren voelt overdone.”

Huwart volgde maandag, op Frankrijk's nationale feestdag, ook het Parijs-defilé waar hij bijna geen enkele militair zag met bivakmuts of buff: "Ik begrijp dan ook niet waarom wij deze maatregel hier hebben."

Geen nieuw fenomeen

Dit is bovendien niet de eerste keer dat Belgische soldaten buff mutsen dragen; afgelopen weekend gebeurde dit al tijdens een herdenkingsceremonie in Londen ter ere van gesneuvelden uit beide wereldoorlogen. Ook toen koning naar Chili vertrok stonden er eerbiedige rijen militaire troepen klaar met buffs op tarmac.

Na afloop van het militaire defilé vindt traditioneel een festiviteit plaats in Warandepark te Brussel waar veel mensen naartoe komen. Volgens minister Franskens woordvoerder krijgen militaristen daar zelf keuze omtrent herkenbaarheid.