El Ballouti, een beruchte figuur in de Antwerpse onderwereld, werd eind vorig jaar in Dubai gearresteerd. Hij was eerder bij verstek in België veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor het smokkelen van 840 kg cocaïne. De 37-jarige man wordt ook in verband gebracht met een in 2021 in beslag genomen lading van 11 ton.

Zijn arrestatie volgde op inlichtingen die waren verkregen via de gedecodeerde berichtendienst Sky ECC, die wereldwijde drugsnetwerken aan het licht bracht, waaronder tientallen Antwerpse drugshandelaren.

El Ballouti is de oom van Firdaous, een 11-jarig meisje dat in 2023 bij een schietpartij in Antwerpen om het leven kwam.

Op de vlucht van zondag zaten ook de 29-jarige Giorgi F uit Merksem en Mathias A, 30, uit Antwerpen.

“Op zondag 13 juli werd een speciale defensievlucht ingezet om de drie betrokken mannen van Dubai naar België te brengen”, meldde de federale politie zondagavond. “Deze operatie werd gecoördineerd door het Fugitive Active Search Team.”

Eerder deze week meldde Gazet Van Antwerpen dat de VAE een andere Antwerpse crimineel had uitgeleverd, Mohamed A, de rechterhand van drugsbaron Youssef Ben Azza, die in Marokko woont.