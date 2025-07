EU-ministers hebben het definitieve groene licht gegeven voor Bulgarije om op 1 januari 2026 de euro in te voeren, waarmee het de 21e lid van de eurozone wordt.

De overstap van Bulgarije van de lev naar de euro komt bijna 19 jaar nadat het land met 6,4 miljoen inwoners lid werd van de Europese Unie.

"We hebben het gedaan!" zei de Bulgaarse premier Rossen Jeliazkov dinsdag.

"We bedanken alle instellingen, partners en iedereen wiens inspanningen dit historische moment mogelijk hebben gemaakt. De regering blijft zich inzetten voor een soepele en effectieve overgang naar de euro in het belang van alle burgers," voegde Jeliazkov toe op X.

Bij het aannemen van de noodzakelijke juridische teksten hebben de EU-ministers van Financiën officieel de wisselkoers van de euro vastgesteld op 1,95583 Bulgaarse lev.

"Toetreden tot de eurozone gaat om veel meer dan alleen het vervangen van de lev door de euro. Het gaat om het bouwen aan een betere en meer welvarend toekomst voor Bulgarije en zijn burgers in het hart van Europa," zei EU-economisch commissaris Valdis Dombrovskis na de goedkeuring.

"De euro zal nieuwe kansen, investeringen, banen en groei brengen," voegde hij eraan toe.

De Europese Commissie verklaarde vorige maand dat het armste land van de EU aan de strenge voorwaarden voor de invoering van de euro had voldaan, terwijl ook de Europese Centrale Bank (ECB) een positief advies gaf.

De weg van Bulgarije naar toetreding tot de eurozone ging gepaard met een onrustige politieke achtergrond, met zeven verkiezingen in drie jaar tijd – de laatste in oktober 2024.

Recente peilingen tonen echter aan dat de Bulgaarse samenleving verdeeld blijft over de euro, waarbij experts de scepsis grotendeels toeschrijven aan angst voor stijgende prijzen en dalende koopkracht.

President Rumen Radev verraste velen door een referendum over de kwestie voor te stellen, maar dat werd door het Bulgaarse parlement snel van tafel geveegd.

Sinds juni verzamelen demonstranten zich in Sofia om te pleiten voor "het behoud van de Bulgaarse lev". Een symbolisch protestkamp met enkele tenten is opgezet nabij het presidentieel paleis en de Bulgaarse Nationale Bank in de hoofdstad.

Extreemrechtse oppositiepartijen hebben het onderwerp gebruikt om anti-EU-verhalen te promoten.

Voorstanders in Bulgarije benadrukken echter dat de overstap de economie van het land zal verbeteren, de banden met het Westen zal versterken en bescherming zal bieden tegen Russische invloed.

"De politieke voordelen worden steeds belangrijker, aangezien de protesten tegen de euro de stempel van het Kremlin lijken te dragen," zei de 43-jarige muzikant Veselin Dimitrov tegen AFP in Sofia.

Euroclub wordt groter

Het groene licht komt op een moment dat de euro in waarde stijgt ten opzichte van de Amerikaanse dollar, terwijl het vertrouwen in de Amerikaanse munt wordt geschokt door de protectionistische handelsbeleid van president Donald Trump.

Slechts 12 landen maakten deel uit van de eurozone – waaronder Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Griekenland – toen de eerste eurobiljetten en -munten op 1 januari 2002 werden geïntroduceerd.

De eurozone breidde zich geleidelijk uit met Slovenië in 2007, Cyprus en Malta in 2008, Slowakije in 2009, Estland in 2011, Letland in 2014 en vervolgens Litouwen in 2015.

Kroatië was het laatste land dat in 2023 toetrad, waarmee het totaal op 20 kwam.

Bulgarije wilde eerder de euro invoeren, maar Brussel oordeelde dat de inflatie te hoog was om aan de noodzakelijke criteria te voldoen.

EU-landen die de euro willen invoeren, moeten aantonen dat hun economie is gelijk staat met andere eurolanden en dat hun financiën onder controle zijn.

De voorwaarden omvatten onder meer dat de inflatie niet meer dan 1,5 procentpunt hoger mag zijn dan het gemiddelde van de drie best presterende EU-landen.

Toen Brussel in juni zijn goedkeuring gaf, werd vastgesteld dat het gemiddelde inflatiepercentage van Bulgarije in de 12 maanden tot april 2025 2,7 procent bedroeg, net onder het vereiste niveau.