Israël heeft een levering van zware MK-84-bommen ontvangen uit de Verenigde Staten, nadat de Amerikaanse president Donald Trump een blokkade op de export van deze munitie had opgeheven. Deze blokkade was eerder ingesteld door de regering van zijn voorganger, Joe Biden, aldus het Israëlische ministerie van Defensie.

De MK-84 is een ongeleide bom van 2.000 pond, die door dik beton en metaal kan dringen en een grote explosiestraal veroorzaakt.

De Biden regering weigerde aanvankelijk toestemming te geven voor de export van deze bommen naar Israël, uit bezorgdheid over de impact op dichtbevolkte gebieden in Gaza, Palestina.

Hoewel de regering-Biden na 7 oktober 2023 duizenden bommen van 2.000 pond naar Israël stuurde, werd een van de zendingen later tegengehouden. Deze blokkade werd vorige maand opgeheven door Trump.

“De munitielevering die vanavond in Israël is aangekomen, vrijgegeven door de regering-Trump, vormt een belangrijke aanwinst voor de luchtmacht en de IDF en is opnieuw een bewijs van de sterke alliantie tussen Israël en de Verenigde Staten,” zei minister van Defensie Israel Katz zaterdagavond laat.

De levering kwam na dagen van bezorgdheid over de vraag of een fragiel staakt-het-vuren in Gaza, dat vorige maand werd overeengekomen, stand zou houden. Beide partijen beschuldigden elkaar ervan de voorwaarden van de overeenkomst te hebben geschonden, die bedoeld was om gevechten te stoppen en de uitwisseling van gijzelaars in Gaza voor Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen mogelijk te maken.

Washington heeft sinds het begin van de oorlog in Gaza miljarden dollars aan hulp aan Israël toegezegd.