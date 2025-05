Pakistan heeft India op dinsdag beschuldigd van het veranderen van de waterstroom van de Chenab-rivier, een van de drie rivieren die volgens het inmiddels opgeschorte Induswaterverdrag onder Pakistaanse controle vallen.

Deze belangrijke rivier ontspringt in India, maar werd toegewezen aan Pakistan onder het Induswaterverdrag van 1960, dat werd ondertekend door de twee nucleaire machten. India heeft het verdrag opgeschort na een dodelijke aanval op 22 april in door India bestuurd Kasjmir, waarbij 26 mensen omkwamen.

Islamabad waarschuwde dat het manipuleren van zijn rivieren zou worden beschouwd als “een oorlogsdaad”. “We hebben veranderingen in de rivier (Chenab) waargenomen die helemaal niet natuurlijk zijn,” zei Kazim Pirzada, minister van irrigatie voor de provincie Punjab, tegen AFP.

Punjab, dat grenst aan India en waar bijna de helft van de 240 miljoen Pakistaanse burgers woont, is het agrarische hart van het land. “De meeste impact zal worden gevoeld in gebieden met minder alternatieve waterwegen,” waarschuwde Pirzada. “Op een dag was de waterinstroom normaal en de volgende dag was deze sterk verminderd,” voegde hij eraan toe.

In door Pakistan bestuurd Kasjmir werden op 26 april grote hoeveelheden water uit India vrijgelaten, volgens het Jinnah Institute, een denktank geleid door een voormalige Pakistaanse minister van klimaatverandering.

“Dit wordt gedaan zodat wij het water niet kunnen gebruiken,” voegde Pirzada toe.

De sluizen van de Baglihar-dam in door India bestuurd Kasjmir, die stroomopwaarts van het Pakistaanse Punjab ligt, “zijn verlaagd om de waterstroom te beperken ... als een strafmaatregel op korte termijn,” vertelde een hoge Indiase functionaris aan The Indian Express.

Het Induswaterverdrag staat India toe om gedeelde rivieren te gebruiken voor dammen of irrigatie, maar verbiedt het om waterlopen om te leiden of de stroomafwaartse volumes te veranderen.

Indiase autoriteiten hebben nog niet gereageerd, maar Kushvinder Vohra, voormalig hoofd van de Indiase Centrale Watercommissie, vertelde aan The Times of India: “Aangezien het verdrag is opgeschort... kunnen we elk project doorspoelen zonder enige verplichting.”

Experts zeiden dat het water op de lange termijn niet kan worden gestopt en dat India alleen de timing van de waterafgifte kan reguleren. Het Jinnah Institute waarschuwde echter: “Zelfs kleine veranderingen in de timing van waterafgifte kunnen zaaikalenders verstoren (en) de gewasopbrengsten verminderen.”