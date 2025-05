De regering-Trump heeft meer dan $ 1 miljard aan financiering voor Cornell University en $ 790 miljoen voor Northwestern University bevroren, terwijl beide universiteiten worden onderzocht op mogelijke schendingen van burgerrechten, aldus een Amerikaanse functionaris.

De bevroren financiering omvat voornamelijk subsidies en contracten met federale ministeries zoals Gezondheid, Onderwijs, Landbouw en Defensie, verklaarde de functionaris dinsdag, onder de voorwaarde van anonimiteit.

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd federale financiering voor universiteiten te blokkeren vanwege pro-Palestijnse protesten op campussen en andere kwesties zoals diversiteit, gelijkheid en inclusieprogramma's.

Vorige maand stuurde de regering een brief naar 60 universiteiten, waaronder Cornell en Northwestern, waarin werd aangegeven dat handhavingsmaatregelen zouden kunnen worden genomen als uit een beoordeling zou blijken dat de universiteiten er niet in waren geslaagd antisemitisme te stoppen.

Northwestern verklaarde op de hoogte te zijn van mediaberichten over de bevriezing van financiering, maar gaf aan geen officiële kennisgeving van de overheid te hebben ontvangen en volledig te hebben meegewerkt aan het onderzoek.

"Federale fondsen die Northwestern ontvangt, stimuleren innovatief en levensreddend onderzoek, zoals de recente ontwikkeling door Northwestern onderzoekers van 's werelds kleinste pacemaker, en onderzoek naar de strijd tegen de ziekte van Alzheimer. Dit soort onderzoek is nu in gevaar," aldus een woordvoerder van Northwestern.

Cornell heeft niet direct gereageerd op een verzoek om commentaar. In een opiniestuk in de New York Times vorige week verklaarde Cornell president Michael Kotlikoff dat zijn universiteit niet bang is om mensen te laten discussiëren, ook over kwesties zoals het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Trump heeft geprobeerd hard op te treden tegen pro-Palestijnse protesten op campussen die gericht zijn tegen de genocide in Gaza door de Amerikaanse bondgenoot Israël.

Demonstranten, waaronder enkele Joodse groepen, stellen dat de regering-Trump hun kritiek op de acties van Israël in Gaza en hun pleidooi voor Palestijnse rechten ten onrechte gelijkstelt aan antisemitisme en steun voor Hamas.

Trumps harde optreden tegenover universiteiten

Trump richtte zich op Amerikaanse universiteiten vanwege het toestaan van pro-Palestijnse protesten op hun campussen.

Hij begon met Columbia University, wat een golf van pro-Palestijnse protesten op Amerikaanse campussen ontketende, en trok $ 400 miljoen aan federale financiering voor de universiteit in.

De universiteit gaf uiteindelijk toe aan zijn druk en kondigde ingrijpende beleidswijzigingen aan, waaronder nieuwe regels voor campusprotesten.

Daarna richtte Trump zich op Harvard, waar hij een onderzoek startte naar vermeend antisemitisme en dreigde $ 9 miljard aan federale financiering in te trekken.

Deze stap volgde nadat de universiteit de leiders van het Centrum voor Midden-Oostenstudies ontsloeg in een poging afstand te nemen van pro-Palestijnse stemmen en beschuldigingen van vooringenomenheid.

Princeton University verklaarde vorige week ook dat de overheid tientallen onderzoeksbeurzen heeft bevroren.

Mensenrechtenactivisten hebben zorgen geuit over de vrijheid van meningsuiting en academische vrijheid in verband met het optreden van de regering-Trump. Daarnaast hebben zij ook zorgen geuit over islamofobie en anti-Arabische vooroordelen tijdens het geweld in Israël. De regering-Trump heeft geen stappen aangekondigd als reactie hierop.