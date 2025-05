Groot-Brittannië heeft een overeenkomst getekend om de soevereiniteit over de Chagos-eilanden af te staan aan Mauritius, nadat een rechter in Londen op het laatste moment een gerechtelijk bevel teniet had gedaan en de weg had vrijgemaakt voor een overeenkomst waarvan de regering zegt dat deze van vitaal belang is om de veiligheid van het land te beschermen.

De miljardenovereenkomst, die donderdag werd gesloten, stelt Groot-Brittannië in staat om de controle te behouden over de strategisch belangrijke Amerikaans-Britse luchtmachtbasis op Diego Garcia, het grootste eiland van de archipel in de Indische Oceaan, onder een huurcontract van 99 jaar.

De ondertekening ging door nadat een zorgvuldig gechoreografeerde ceremonie werd uitgesteld toen advocaten die een Brits staatsburger vertegenwoordigden die op de Chagoseilanden was geboren, een voorlopig bevel van het Hooggerechtshof in de vroege uren van donderdag.

Rechter Martin Chamberlain hief dat bevel na een hoorzitting op, omdat hij zei dat de belangen van Groot-Brittannië “aanzienlijk zouden worden geschaad” als het bevel zou worden gehandhaafd.

De regering, die door oppositiepartijen is bekritiseerd vanwege het nastreven van een deal die volgens hen te duur is en China in de kaart zou spelen, heeft lang volgehouden dat de overeenkomst essentieel is om de toekomst van Diego Garcia veilig te stellen.

“De strategische locatie van deze basis is van het grootste belang voor Groot-Brittannië, van het inzetten van vliegtuigen om terroristen in Irak en Afghanistan te verslaan tot het anticiperen op bedreigingen in de Rode Zee en de Indo-Pacific,” vertelde premier Keir Starmer tijdens een persconferentie.

"Door nu akkoord te gaan met deze deal, op onze voorwaarden, zorgen we voor sterke bescherming, inclusief tegen kwaadaardige invloeden, die het mogelijk maken dat de basis tot ver in de volgende eeuw operationeel blijft."

De ondertekening maakt een einde aan maanden van onderhandelingen over de deal, waarvan de details voor het eerst in oktober werden aangekondigd, nadat de toenmalige Mauritiaanse leider Pravind Jugnauth werd vervangen door premier Navin Ramgoolam, die zorgen uitte over de overeenkomst.

Het proces werd verder vertraagd na de inauguratie van de Amerikaanse president Donald Trump in januari, waarbij Londen de nieuwe regering tijd wilde geven om de details van het plan te bestuderen. In februari gaf Trump zijn steun aan de deal.

Ramgoolam verwelkomde de overeenkomst en zei dat het een lange strijd was geweest om dit punt te bereiken. "Met deze overeenkomst voltooien we het totale proces van dekolonisatie," zei Ramgoolam in een televisietoespraak, sprekend in de lokale Creoolse taal.

"Het is een volledige erkenning van onze soevereiniteit over de Chagos, inclusief Diego Garcia."

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio verwelkomde de overeenkomst ook en zei dat deze "de langdurige, stabiele en effectieve werking van de gezamenlijke Amerikaans-Britse militaire faciliteit op Diego Garcia veiligstelt."

Laatste juridische uitdaging

Het bevel was de laatste juridische uitdaging tegen de overeenkomst in de afgelopen twee decennia, aangespannen door leden van de bredere Chagos-diaspora, van wie velen in Groot-Brittannië terechtkwamen nadat ze meer dan 50 jaar geleden met geweld van de archipel waren verwijderd.

Het gerechtelijk bevel werd verleend na actie van Bertrice Pompe, een Britse staatsburger die geboren is op Diego Garcia en de overeenkomst heeft bekritiseerd omdat deze Chagossianen uitsluit.

James Eadie, de advocaat van de regering, zei dat de vertraging schadelijk was voor de Britse belangen en "er gevaar is voor onze internationale relaties ... (inclusief met) onze belangrijkste veiligheids- en inlichtingenpartner, de VS."

Het is een zorg minder voor Starmer, die onder vuur ligt van zijn eigen regerende Labour-partij vanwege het doorvoeren van bezuinigingen op de sociale zekerheid om de Britse begroting beter in balans te brengen.

Maar de politieke tegenstanders van Starmer waren opnieuw kritisch over het akkoord en voerden aan dat het zowel duur was als dat het door het afstaan van soevereiniteit China in staat zou stellen zijn banden met Mauritius verder te verdiepen, wat de invloed van Peking in de Indische Oceaan zou vergroten.

"Labour's Chagos Overgave Deal is slecht voor onze defensie- en veiligheidsbelangen, slecht voor de Britse belastingbetalers en slecht voor Britse Chagossianen," zei Priti Patel, woordvoerder buitenlandse zaken van de Conservatieve Partij, op X.

Het financiële onderdeel van de overeenkomst omvat $ 4 miljard die door Groot-Brittannië aan Mauritius wordt betaald over de looptijd van 99 jaar, met een optie voor een verlenging van 50 jaar en Groot-Brittannië behoudt het recht van eerste weigering daarna.

De capaciteiten van de basis zijn uitgebreid en strategisch cruciaal. Recente operaties die vanuit Diego Garcia werden gelanceerd, omvatten bombardementen op Houthi-doelen in Jemen in 2024-2025, humanitaire hulp aan Gaza en, verder terug, aanvallen op Taliban- en al-Qaeda-doelen in Afghanistan in 2001.