De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft gezworen het Verdrag met Rusland over een alomvattend strategisch partnerschap “eerlijk uit te voeren”, meldde het door de staat bestuurde Centraal Koreaanse Nieuwsagentschap (KCNA) woensdag.

Kim deed deze belofte tijdens zijn ontmoeting met de Russische veiligheidschef Sergey Shoygu in Pyongyang op dinsdag.

Pyongyang zal 'onveranderlijk en onvoorwaardelijk' Rusland steunen om zijn soevereiniteit, territoriale integriteit en internationale rechtvaardigheid te verdedigen tegen de 'imperialistische hegemonie bewegingen', aldus Kim.

Noord-Korea heeft duizenden soldaten ingezet om Rusland te ondersteunen in de oorlog tegen Oekraïne, na de ondertekening van het partnerschapspact door de Russische president Vladimir Poetin en de Noord-Koreaanse leider Kim in Pyongyang in juni 2024.

Het pact vereist militaire steun in het geval dat een van beide partijen wordt aangevallen door een derde partij.

Noord-Korea stuurt duizenden personeelsleden

Kim en Shoygu bespraken en keurden 'enkele ideeën en plannen goed om de heldendaden van soldaten van eenheden van het Koreaanse Volksleger in de operaties voor de bevrijding van het Kursk-gebied voort te zetten'.

Het was Shoygu's tweede bezoek aan Pyongyang in minder dan twee weken, na zijn vorige bezoek op 4 juni, aangezien deze maand de eerste verjaardag van het pact markeert.

Shoygu verklaarde dinsdag dat Noord-Korea 6.000 personeelsleden naar Rusland zal sturen, waaronder 1.000 gevechtsveld-ingenieurs en 5.000 militaire bouwers, om te helpen bij mijnopruiming en wederopbouw in de regio Kursk, grenzend aan Oekraïne.

Hij voegde eraan toe dat twee brigades, bestaande uit 5.000 militaire bouwvakkers, zullen worden ingezet om beschadigde infrastructuur in de regio te herstellen.

Kim 'bevestigde' de inhoud van het verdrag met Rusland en accepteerde de 'relevante plannen en besprak in detail de noodzakelijke samenwerkingsplannen', meldde de KCNA.

Zuid-Korea uitte woensdag echter 'bezorgdheid' over de stap van Pyongyang om 6.000 gewapende personeelsleden naar Rusland te sturen en noemde het een 'duidelijke schending van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad', meldde Yonhap News.

'We spreken onze diepe bezorgdheid uit over de voortdurende illegale samenwerking tussen Noord-Korea en Rusland,' zei een functionaris van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Seoul.

'We dringen er bij het Noorden op aan dergelijke acties onmiddellijk te stoppen.'