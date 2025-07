Als niet-statelijke groeperingen in Syrië richting verdeeldheid en destabilisatie bewegen, zal Turkije dit beschouwen als een directe bedreiging voor de nationale veiligheid en ingrijpen, aldus de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Fidan.

“Israël voert een beleid dat gericht is op het verzwakken van zijn regio en het in chaos houden ervan,” verklaarde Fidan tijdens een gezamenlijke persconferentie met zijn Salvadoraanse ambtgenoot, Alexandra Hill, in de hoofdstad Ankara op dinsdag.

Fidan voegde eraan toe dat Israël, dat geen stabiel land in zijn regio wil zien, erop uit is Syrië te verdelen.

Op 13 juli braken gevechten uit tussen Bedoeïenen-Arabische stammen en gewapende Druzen-milities in de stad Sweida. Het geweld escaleerde en Israëlische luchtaanvallen volgden, waaronder aanvallen op Syrische militaire posities en infrastructuur in Damascus.

Israël voerde aan dat de “bescherming van Druzen-gemeenschappen” als rechtvaardiging diende voor deze aanvallen.

De meeste Druzen-leiders in Syrië hebben echter publiekelijk elke buitenlandse inmenging afgewezen en hun toewijding aan een verenigde Syrische staat bevestigd.

Als reactie op het escalerende geweld kondigde de Syrische regering vier wapenstilstandsakkoorden aan in Sweida, waarvan de laatste afgelopen zaterdag werd bemiddeld.

De nieuwe Syrische regering werkt eraan om de orde in het hele land te herstellen sinds de afzetting van de voormalige regimeleider Bashar al-Assad op 8 december 2024.