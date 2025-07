In de belegerde Gazastrook zijn volgens het lokale ministerie van Volksgezondheid in de afgelopen 24 uur minstens 19 mensen gestorven door honger. Dit benadrukt de groeiende humanitaire catastrofe, aangezien de aanhoudende Israëlische bombardementen en de blokkade de bevolking tot het uiterste drijven.

De hongersnood heeft een kritiek niveau bereikt, met stijgende sterftecijfers door ondervoeding en honderdduizenden mensen die risico lopen op uithongering door de strikte blokkade van Israël, die de toegang van hulpgoederen heeft stopgezet.

Ondanks de toenemende tekenen van hongersnood en herhaalde waarschuwingen heeft de Verenigde Naties (VN) dit nog niet officieel erkend, mede omdat Israël de VN-operaties en die van aangesloten organisaties in het gebied effectief heeft geblokkeerd.

‘Wanhopige berichten over uithongering’

De VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) heeft alarm geslagen over ernstige voedseltekorten en meldt dat het “wanhopige berichten over honger” ontvangt van burgers en zelfs van eigen medewerkers ter plaatse.

“We ontvangen wanhopige berichten over honger uit #Gaza, inclusief van onze collega’s,” meldde de organisatie op X. “De voedselprijzen zijn veertig keer zo hoog geworden,” benadrukte UNRWA.

Een bon die door de organisatie werd gedeeld, toont dat 1 kilogram suiker nu $ 100 kost, terwijl bloem, rijst en linzen tussen de $ 23 en $ 30 per kilogram kosten – in totaal $1 83 voor slechts vier basisproducten.

Voedselvoorraden ‘net buiten Gaza’

Ondanks deze escalerende crisis bevestigde de organisatie dat “net buiten Gaza, opgeslagen in magazijnen, UNRWA genoeg voedsel heeft voor de hele bevolking voor meer dan drie maanden.”

“Het lijden in Gaza is door mensen veroorzaakt en moet worden gestopt,” aldus de organisatie, die opriep tot de onmiddellijke opheffing van de blokkade en de veilige en grootschalige toegang van humanitaire hulp.

Volgens het Regeringsinformatiecentrum in Gaza lopen 650.000 kinderen (van de 2,4 miljoen inwoners van Gaza) risico op overlijden door ondervoeding en honger, terwijl ongeveer 60.000 zwangere vrouwen ernstig gevaar lopen door gebrek aan voedsel en noodzakelijke medische zorg.

‘Stille afslachting’ ontwikkelt zich

Het ministerie van Volksgezondheid in de belegerde Palestijnse enclave omschreef de crisis als een “stille slachting” die zich voltrekt in het geblokkeerde gebied en hield zowel Israël als de internationale gemeenschap verantwoordelijk voor de verslechterende humanitaire omstandigheden.

Het ministerie riep op tot de onmiddellijke heropening van de grensovergangen van Gaza om de toegang van voedsel en medicijnen mogelijk te maken. Israël heeft sinds 2 maart alle grensovergangen met Gaza afgesloten, waardoor de toegang tot humanitaire hulp wordt verhinderd en de verspreiding van hongersnood wordt versneld.

Gaza’s kinderen in de steek gelaten

UNICEF-directeur Catherine Russell benadrukte ook de ernstige situatie in Gaza en stelde dat “kinderen geen politieke actoren zijn. Ze beginnen geen conflicten en kunnen ze niet stoppen, maar ze lijden enorm en vragen zich af waarom de wereld hen in de steek laat.”

Ze merkte op dat kinderen in Gaza “catastrofale leefomstandigheden doorstaan” en zei dat in juni meer dan 6000 kinderen acuut ondervoed waren, een stijging van 180% sinds februari. Ze waarschuwde dat duizenden kinderen met verwondingen of medische aandoeningen risico lopen te overlijden door gebrek aan zorg.

Russell riep op tot “veilige en duurzame humanitaire toegang” via alle beschikbare grensovergangen en zei: “De simpele waarheid is dat we Gaza’s kinderen in de steek laten. Door hun ogen gezien is ons falen een verraad aan hun recht om kind te zijn, kinderen die gezond, veilig en opgeleid zijn.”