De Amerikaanse immigratie- en douanedienst (ICE) zal iedereen arresteren die onrechtmatig in het land verblijft, ongeacht hun strafblad of het ontbreken daarvan, en intensiveert de handhaving tegen werkgevers die ongeautoriseerde werknemers in dienst nemen, aldus waarnemend directeur van de dienst, Todd Lyons, zondag.

Op bevel van de regering-Trump heeft ICE opnieuw een breed scala aan maatregelen voor handhaving van het immigratiebeleid ingevoerd, waaronder zogenaamde ‘collateral arrests’ – het vasthouden van niet-criminele immigranten zonder papieren die tijdens bredere operaties worden aangetroffen – die tijdens het Biden-tijdperk waren ingeperkt.

“Wat voor mij opnieuw frustrerend is, is het feit dat we ons graag zouden willen richten op de criminele vreemdelingen die zich in een gevangenis bevinden,” zei Lyons in een exclusief interview met CBS News.

“Een lokale wetshandhavingsinstantie of staatsinstantie heeft die persoon al als een bedreiging voor de openbare veiligheid beschouwd en gearresteerd, en ze zitten in detentie.”

Lyons verklaarde dat de huidige toename van arrestaties in gemeenschappen een gevolg is van staten en steden met 'heiligdombeleid' die weigeren niet-burgerlijke gevangenen over te dragen, waardoor ICE-agenten gedwongen worden buurten in te gaan.

“Ik zou veel liever al onze beperkte middelen daarop richten... maar we moeten wel de gemeenschap in,” zei hij.

In de eerste helft van 2025 deporteerde ICE bijna 150.000 mensen, waaronder ongeveer 70.000 met strafrechtelijke veroordelingen, waarvan veel minder ernstig waren, volgens interne overheidsgegevens verkregen door CBS News.

Lyons sloot niet uit dat het doel van de regering om dit jaar 1 miljoen deportaties te bereiken, haalbaar is, daarbij verwijzend naar een recente miljardeninjectie in financiering door het Congres.

“ICE richt zich altijd op de ergste van de ergste,” zei Lyons. “Een verschil dat je nu zult zien, is dat we onder deze regering het hele immigratieportfolio hebben geopend.”

Hij bevestigde ook dat de dienst grootschalige invallen op werkplekken heeft hervat, waaronder recente operaties bij een vleesverwerkingsfabriek in Nebraska, een renbaan in Louisiana en cannabisboerderijen in Californië, waar meer dan 300 ongeautoriseerde werknemers werden gearresteerd, waaronder minderjarigen.

“We richten ons niet alleen op die individuen... we richten ons ook op deze Amerikaanse bedrijven die deze arbeiders daadwerkelijk uitbuiten,” zei Lyons. Toen hem werd gevraagd of werkgevers verantwoordelijk zullen worden gehouden, antwoordde hij: “Honderd procent.”