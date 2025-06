Het aantal faillissementen tussen bedrijven in Duitsland bereikte in de eerste helft van 2025 het hoogste niveau in tien jaar. Bedrijven in de grootste economie van Europa hebben moeite met een zwakke vraag, stijgende kosten en onzekerheid, zo blijkt uit een studie van het economische onderzoeksbureau Creditreform.

In de eerste zes maanden van dit jaar werden ongeveer 11.900 faillissementen geregistreerd, een stijging van 9,4 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, meldde het bureau donderdag.

"Duitsland verkeert nog steeds in een diepe economische en structurele crisis," zei Patrik-Ludwig Hantzsch, hoofdeconoom van Creditreform.

Hantzsch voegde eraan toe dat bedrijven steeds meer problemen ondervinden doordat hun financiële reserves slinken en leningen soms niet meer worden verlengd.

Hoge risico

Hij waarschuwde dat het risico op faillissementen hoog blijft voor de rest van het jaar, aangezien Duitsland, dat al twee jaar in een recessie verkeert, naar verwachting geen significante herstel zal laten zien.

Meer economische dynamiek wordt pas volgend jaar verwacht, wanneer het investeringsfonds van 500 miljard euro van de overheid naar verwachting effect zal hebben. Vooral omdat ongeveer 141.000 werknemers werkzaam waren bij de getroffen bedrijven, een stijging van 6 procent, aangedreven door grootschalige faillissementen, aldus het bureau.

"Het aanhoudend hoge niveau van faillissementen veroorzaakt steeds vaker kettingreacties," zei Hantzsch. Ook het aantal schuldsaneringen van consumenten is gestegen, met 6,6 procent tot ongeveer 37.700, omdat huishoudens onder druk staan door stijgende kosten van levensonderhoud en baanverlies, met name in de industrie.

Het Duitse federale statistiekbureau meldde eerder deze maand definitieve cijfers over faillissementen in het eerste kwartaal, waaruit bleek dat het aantal faillissementen tussen bedrijven met 13,1 procent was gestegen.