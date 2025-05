De Amerikaanse president Donald Trump zou donderdag een korte reis naar Qatar afsluiten met een toespraak tot Amerikaanse troepen, waarna hij doorvliegt naar de Verenigde Arabische Emiraten. De leiders daar hopen op Amerikaanse hulp om van het welvarende Golfstaatje een wereldleider op het gebied van kunstmatige intelligentie te maken.

Volgens berichten van woensdag heeft de VS een voorlopige overeenkomst met de VAE om vanaf dit jaar jaarlijks 500.000 van Nvidia's meest geavanceerde AI-chips te importeren.

Deze deal zou de bouw van datacenters, die essentieel zijn voor de ontwikkeling van AI-modellen, een impuls geven in het land. Echter, de overeenkomst heeft zorgen over nationale veiligheid gewekt binnen bepaalde sectoren van de Amerikaanse overheid, en de voorwaarden zouden nog kunnen veranderen, aldus bronnen.

Tijdens Trumps vierdaagse reis door de Golfregio zijn meerdere zakelijke overeenkomsten gesloten. Zo heeft Qatar Airways een deal getekend om tot 210 Boeing widebody-vliegtuigen aan te schaffen. Daarnaast heeft Saoedi-Arabië een toezegging gedaan om $600 miljard te investeren in de VS, en zijn er Amerikaanse wapenverkopen aan het koninkrijk ter waarde van $142 miljard overeengekomen.

AI in de schijnwerpers

De reis heeft ook geleid tot een diplomatieke drukte. Trump maakte dinsdag onverwacht bekend dat de VS de langdurige sancties tegen Syrië zal opheffen en ontmoette vervolgens de Syrische president Ahmed Alsharaa.

Op donderdag zal Trump de Amerikaanse troepen toespreken op de Al Udeid Air Base, gelegen in de woestijn ten zuidwesten van Doha, waar de grootste Amerikaanse militaire faciliteit in het Midden-Oosten is gevestigd. Daarna vliegt hij naar Abu Dhabi om de president van de VAE, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, en andere leiders te ontmoeten.

AI zal waarschijnlijk een belangrijk onderwerp zijn tijdens het laatste deel van Trumps reis.

De regering van voormalig president Joe Biden had strikte controles opgelegd op de export van Amerikaanse AI-chips naar het Midden-Oosten en andere regio's. Een van de zorgen van de Biden-regering was dat de waardevolle halfgeleiders zouden worden doorgesluisd naar China en zo de militaire kracht van Peking zouden versterken.

Trump heeft het verbeteren van de relaties met enkele Golfstaten tot een belangrijk doel van zijn regering gemaakt. Als alle voorgestelde chipdeals in de Golfstaten, en met name in de VAE, doorgaan, zou de regio een derde machtscentrum kunnen worden in de wereldwijde AI-competitie, naast de Verenigde Staten en China.