President Recep Tayyip Erdogan heeft een krachtige veroordeling uitgesproken over de aanhoudende oorlog van Israël tegen Gaza en noemde de wereldwijde stilte over de wreedheden een “morele ineenstorting”. Hij herhaalde Turkije’s onwrikbare steun aan het Palestijnse volk.

“Het verdedigen van de Palestijnse zaak gaat niet alleen over het steunen van een onderdrukt volk,” verklaarde Erdogan vrijdag tijdens een bijeenkomst van een groep parlementen ter ondersteuning van Palestina in Istanbul, Turkije.

“Het gaat om het verdedigen van de mensheid, vrede en gerechtigheid,” voegde hij eraan toe.

Sinds 7 oktober 2023 zijn meer dan 51.000 Palestijnen omgekomen door Israëlische aanvallen op Gaza, volgens het Palestijnse Ministerie van Volksgezondheid.

Erdogan beschreef deze aanvallen als “een geweldswaanzin” en beschuldigde de Israëlische regering ervan willekeurig burgers te doden — waaronder kinderen, vrouwen, ouderen en zelfs baby’s.

“Journalisten worden vermoord terwijl internationale media zwijgen. Kinderen worden afgeslacht terwijl mensenrechtenverdedigers toekijken,” zei hij.

‘Het Westen speelt de drie apen’

Erdogan bekritiseerde westerse mogendheden vanwege wat hij hypocriete inactiviteit noemde.

“Degenen die altijd prat gaan op hun toewijding aan vrijheid, rechten, wet en persvrijheid, spelen al 18 maanden de drie apen tegenover Israël’s moordbeleid,” zei hij.

Hij trok de dubbele moraal in twijfel van landen die snel sancties opleggen in andere landen, maar zwijgen in deze crisis: “Westerse staten, die zelfs voor kleine incidenten het sanctiewapen trekken, ik vraag jullie - waar zijn jullie nu als het om Israël gaat?”

‘Een wereldorde die de onderdrukten negeert, dient de onderdrukkers’

“Een wereldorde die niet aan de kant van de onderdrukten staat, is gedoemd een speelbal van tirannen te worden,” waarschuwde Erdogan, waarbij hij wees op het falen van internationale instellingen om verantwoordelijkheid af te dwingen in Gaza.

Hij uitte ook diepe teleurstelling in de moslimwereld: “Het doet me pijn om dit te zeggen — en mijn hart bloedt — maar de islamitische wereld is er niet in geslaagd haar verantwoordelijkheden na te komen.”

‘Journalisten geëxecuteerd, families uitgeroeid’

Vanaf april 2024 zijn minstens 212 journalisten en mediapersoneel omgekomen in Gaza sinds het begin van het conflict, wat het de dodelijkste periode voor journalisten in de moderne geschiedenis maakt, aldus de Turkse president.

“Nog maar een paar dagen geleden,” zei Erdogan, “werd een vrouwelijke journalist samen met haar 10 familieleden gemarteld — geëxecuteerd omdat ze de waarheid vertelde.”

Hij betreurde de staat van het internationale recht: “Het dient niet langer de gerechtigheid. Het is een instrument geworden om de macht van de sterken te versterken.”

‘Uithongering als wapen, verzet bestempeld als terreur’

Israël heeft humanitaire hulp aan Gaza sterk beperkt, wat volgens de VN en hulporganisaties wijst op een dreigende hongersnood. Erdoğan beschuldigde Israël ervan honger als wapen in te zetten: “Voor degenen die ze niet met bommen kunnen doden, snijden ze voedsel, water en medicijnen af. Het is een systematische campagne van uitroeiing.”

Hij veroordeelde het labelen van Palestijns verzet als terrorisme: “Degenen die zwegen terwijl Palestijnen werden afgeslacht, bestempelen nu het verzet van Gaza als terrorisme — een poging om genocide te normaliseren.”

‘Midden-Oosten in vlammen, wereld in gevaar’

Erdoğan veroordeelde ook de uitbreidende militaire operaties van Israël tegen Syrië en Libanon en waarschuwde dat dergelijke escalatie de regio in een bredere oorlog dreigt te storten.

“De aanvallen op Syrië en Libanon tonen aan dat de regering van Netanyahu geen vrede of stabiliteit in het Midden-Oosten wil.”

“Deze waanzin, die de hele regio bedreigt en verontrust, moet onmiddellijk stoppen,” zei hij. “Anders zal dit vuur spoedig degenen verteren die de vlammen aanwakkeren.”

‘Wij zullen Palestina steunen, zelfs alleen’

Erdogan verwierp elk voorstel dat gericht is op het verdrijven van Palestijnen uit hun historische thuisland: “Hoe het ook wordt verpakt, elk aanbod om Palestijnen te verdrijven van de gronden waar ze al duizenden jaren wonen, is voor ons betekenisloos.”

Turkije, zo herhaalde hij, zal niet wijken: “Wij zullen alles doen wat we kunnen om Palestijnen vrij te laten leven in hun thuisland. Zelfs als we alleen staan, zullen we de Palestijnse zaak blijven verdedigen.”