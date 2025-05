Een krachtige aardbeving met een kracht van 6,2 heeft Istanbul in Turkije getroffen. Daarbij zijn 236 mensen gewond geraakt in door paniek veroorzaakte incidenten, echter heeft geen van hen levensbedreigende verwondingen opgelopen.

Het epicentrum van de aardbeving lag in het district Silivri in Istanbul, aldus de Turkse rampenbestrijdingsdienst AFAD.

De beving vond plaats om 12:49 uur lokale tijd (09:49 GMT) op woensdag en werd sterk gevoeld in Istanbul en omliggende provincies. Dit leidde ertoe dat inwoners in angst gebouwen ontvluchtten.

Een andere aardbeving met een magnitude van 4,9 volgde om 13:02 uur (10:02 GMT), met het epicentrum voor de kust van Büyükçekmece in de Zee van Marmara.

AFAD meldde dat alle relevante instanties en noodhulpteams zijn gemobiliseerd en dat er veldonderzoeken worden uitgevoerd om mogelijke schade te beoordelen en de openbare veiligheid te waarborgen.

De organisatie benadrukte dat teams de situatie actief monitoren en coördineren. Er zijn geen directe meldingen van slachtoffers of aanzienlijke schade.

In een verklaring liet de Turkse president Recep Tayyip Erdogan weten dat de autoriteiten de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden.

VN-secretaris-generaal António Guterres sprak woensdag zijn "volledige solidariteit" uit met Turkije na de krachtige aardbeving.

"Mag ik allereerst mijn volledige solidariteit betuigen aan de regering en het volk van Turkije in deze moeilijke tijden," zei Guterres voorafgaand aan zijn persconferentie op het VN-hoofdkwartier in New York over de klimaatcrisis.