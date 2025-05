De Europese Unie zal klaar zijn voor harde onderhandelingen met de Verenigde Staten om haar eigen belangen te beschermen en zal pragmatisch zijn in het zoeken naar oplossingen, heeft EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd nu Europa zich schrap zet voor mogelijke nieuwe Amerikaanse tarieven.

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde in het weekend dat hij binnenkort tarieven zal heffen op import uit de EU. Tijdens een informele bijeenkomst in Brussel op maandag bespraken de 27 leiders van het blok hoe ze de veranderende relatie met Washington moeten aanpakken.

“Er staat aan beide kanten veel op het spel”, zei von der Leyen dinsdag tegen een conferentie van EU-ambassadeurs.

“Er zijn banen, bedrijven, industrieën hier en in de Verenigde Staten die afhankelijk zijn van het trans-Atlantische partnerschap,” zei ze in Brussel.

De voorzitter van de Commissie zei dat Europa zich hard zal opstellen tegenover Washington.

“Onze eerste prioriteit is nu om te werken aan de vele gebieden waar de belangen samenkomen”, zei ze, wijzend op kritieke toeleveringsketens en opkomende technologieën.

“We zullen klaar zijn voor harde onderhandelingen waar nodig en om oplossingen te vinden waar mogelijk, om eventuele grieven weg te werken en om de basis te leggen voor een sterker partnerschap,” zei ze.

“We zullen open en pragmatisch zijn in hoe we dat kunnen bereiken. Maar we zullen even duidelijk maken dat we altijd onze eigen belangen zullen beschermen.”

Von der Leyen zei dat de EU de realiteit van de wereldpolitiek moet erkennen.

“Het beeld van een wereld die neigt naar steeds meer samenwerking en hyperglobalisering is achterhaald,” zei ze.

“Europa moet omgaan met de wereld zoals we die aantreffen.”