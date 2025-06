Iran mag nooit een kernwapen hebben, verklaarden de leiders van de Groep van Zeven (G7), terwijl de spanningen in het Midden-Oosten blijven oplopen.

“Iran is de belangrijkste bron van regionale instabiliteit en terreur,” stelden de leiders van Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in een gezamenlijke verklaring op maandag.

“We hebben consequent duidelijk gemaakt dat Iran nooit een kernwapen mag hebben,” voegden ze eraan toe.

De leiders herhaalden hun inzet voor vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten en verklaarden: “In deze context bevestigen we dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen. We herhalen onze steun voor de veiligheid van Israël.”

Ze benadrukten ook het belang van de bescherming van burgers.

“We dringen erop aan dat de oplossing van de Iraanse crisis leidt tot een bredere de-escalatie van vijandelijkheden in het Midden-Oosten, inclusief een staakt-het-vuren in Gaza,” verklaarden ze.

De leiders gaven aan “waakzaam” te blijven voor de gevolgen voor de internationale energiemarkten en bereid te zijn samen te werken om de stabiliteit van de markt te waarborgen.

De Amerikaanse president Donald Trump zal later op maandag terugkeren naar Washington, DC, waarmee hij zijn deelname aan de G7-top vroegtijdig beëindigt vanwege de spanningen in het Midden-Oosten.

“Ik moet eerder terug om voor de hand liggende redenen,” vertelde hij aan verslaggevers.

Eerder riep Trump burgers op om “onmiddellijk” Teheran te evacueren te midden van de oplopende spanningen tussen Israël en Iran.

“Iran had het ‘akkoord’ moeten ondertekenen dat ik hen heb voorgesteld. Wat een schande en verspilling van mensenlevens. Simpel gezegd, IRAN MAG GEEN KERNWAPEN HEBBEN. Ik heb het keer op keer gezegd!

“Iedereen moet onmiddellijk Teheran evacueren!” schreef hij op zijn Truth Social-platform.

De spanningen zijn opgelopen sinds vrijdag, toen Israël gecoördineerde luchtaanvallen en drone-aanvallen uitvoerde op meerdere locaties in Iran, waaronder militaire en nucleaire faciliteiten, wat Teheran ertoe bracht vergeldingsaanvallen uit te voeren.