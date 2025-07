Duitsland streeft ernaar om een gezamenlijk Duits-Israëlisch cyberonderzoekscentrum op te richten en de samenwerking tussen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van beide landen te verdiepen, aldus de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt.

“Militaire verdediging alleen is niet voldoende voor dit keerpunt in de veiligheid. Een aanzienlijke versterking van de civiele verdediging is ook essentieel om onze algehele verdedigingscapaciteiten te versterken,” zei Dobrindt tijdens een bezoek aan Israël, zoals zondag werd gerapporteerd door de Duitse krant Bild.

Dit ondanks oproepen van mensenrechtenorganisaties en veel Duitse humanitaire groepen om de banden met Israël te verbreken, vanwege de voortzetting van wat zij beschouwen als een genocidale oorlog in Gaza. Israël negeert oproepen tot een wapenstilstand of het opheffen van de verwoestende blokkade van de Palestijnse enclave.

Dobrindt, die vorige maand werd benoemd door de nieuwe Duitse bondskanselier Friedrich Merz, arriveerde zaterdag in Israël.

Duitsland behoort tot de naaste bondgenoten van Israël in Europa, en Berlijn kijkt steeds meer naar de defensie-expertise van Israël terwijl het zijn militaire capaciteiten en bijdragen aan de NAVO versterkt in het licht van de vermeende groeiende “dreigingen” vanuit Rusland en China.

Volgens het Bild-rapport schetste Dobrindt een vijfpuntenplan om een zogenoemde “Cyber Dome” voor Duitsland op te zetten als onderdeel van de cyberverdedigingsstrategie van het land.

Eerder op zondag riep de Beierse minister-president Markus Söder op tot de aanschaf van 2000 onderscheppingsraketten om Duitsland uit te rusten met een “Iron Dome”-systeem, vergelijkbaar met de Israëlische technologie voor verdediging tegen korteafstandsraketten.