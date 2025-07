De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft donderdag ingestemd met maatregelen om de instroom van asielzoekers in het opvangnetwerk te beteugelen. Beide voorstellen kregen steun van de meerderheid, alsook van Vlaams Belang en Open Vld. De rest van de oppositie stemde tegen.

Een aantal weken geleden kreeg minister van Asiel en Migratie Anneleen Van Bossuyt de goedkeuring van de regering voor een reeks noodmaatregelen om de instroom van asielzoekers te beperken.

In de eerste plaats zijn er twee groepen mensen die uit de procedure worden verwijderd. Dit zijn asielzoekers die al reeds bij een andere EU-lidstaat bescherming hebben gekregen, of asielzoekers die na een eerste afwijzing een opnieuw verzoek indienen door middel van een minderjarig kind zonder nieuwe elementen in het aanvraagformulier op te nemen.

De wet verwijdert ook de kloof tussen financiële steun en materiële bijstand in de opvangwet.

Als gevolg daarvan is alleen materiële bijstand nu mogelijk en hiernaast is ook alleen Fedasil bevoegd om bijstand te verlenen aan asielzoekers. Asielzoekers zullen niet langer sociale bijstand kunnen krijgen van de OCMW's.

Het zogenaamde standstill-beginsel staat wel in de Grondwet, zo bevestigde minister Van Bossuyt. Dit bepaalt dat bepaalde sociaaleconomische rechten niet zomaar kunnen worden stopgezet. De maatregelen zijn dus alleen van toepassing op toekomstige aanvragers.

Een tweede wetstekst stelt grenzen voor aanvragers die al een definitieve beslissing hebben ontvangen over een verzoek om individuele bescherming in een ander EU-land. Een nieuwe aanvraag wordt beschouwd als een vervolgaanvraag.

Meer dan 40% van de totaal 40,000 asielaanvragen in België vorig jaar, waren afkomstig van mensen die al bescherming hadden gekregen of een lopende aanvraag hadden in een andere Europese lidstaat.

Volgende week zal de plenaire Kamer zich uitspreken over het aanscherpen van de regels voor het herenigen van gezinnen.