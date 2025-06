Iran heeft vrijdag zijn standpunt over zelfverdediging versterkt met opeenvolgende verklaringen van de premier en de minister van Buitenlandse Zaken. Zij benadrukten dat wapenstilstandsonderhandelingen alleen kunnen plaatsvinden als Israël zijn niet-uitgelokte agressie stopt.

In tegenstelling tot mediaberichten dat Teheran via achterdeurtjes Washington zou hebben benaderd om een onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden te bewerkstelligen, verklaarde de Iraanse president Masoud Pezeshkian dat de enige weg naar het beëindigen van de huidige oorlog is dat Israël onvoorwaardelijk stopt met zijn luchtaanvallen.

"Wij hebben altijd vrede en stabiliteit nagestreefd," zei Pezeshkian in een verklaring, volgens Iraanse media.

Hij merkte op dat "onder de huidige omstandigheden duurzame vrede alleen mogelijk zal zijn als de zionistische vijand zijn vijandelijkheden staakt en stevige garanties biedt om een einde te maken aan zijn terroristische provocaties."

Pezeshkian waarschuwde dat "het niet naleven hiervan zou resulteren in een veel krachtigere en betreurenswaardige reactie van Iran."

Israëlische functionarissen hebben gewaarschuwd dat Tel Aviv binnenkort moeite kan hebben om Iraanse raketten te onderscheppen. De afgelopen dagen heeft Iran meer geavanceerde en krachtige raketten gebruikt, terwijl het onderscheppingspercentage van Israël is gedaald.

Afzonderlijk verklaarde de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi vrijdag dat Teheran meerdere "serieuze" Amerikaanse berichten heeft ontvangen met verzoeken om onderhandelingen, maar dat Iran "niets te zeggen heeft" tegen Washington vanwege zijn rol als "partner in de misdaden" die samen met Israël zijn gepleegd.

"Wij voeren geen onderhandelingen met iemand over ons raketprogramma," zei Araghchi in een televisie-interview. "Geen rationeel denkend mens zou accepteren om te onderhandelen over zijn eigen verdedigingscapaciteiten."

Araghchi benadrukte dat zolang de Israëlische aanvallen doorgaan, er "geen gesprekken met wie dan ook" zullen plaatsvinden.

Hij voegde eraan toe dat Iran doorgaat met gesprekken met Europese partijen en wees op een geplande bijeenkomst in Genève.

Araghchi zal later op vrijdag in Genève gesprekken voeren met de ministers van Buitenlandse Zaken van het VK, Frankrijk en Duitsland, samen met de EU-buitenlandchef Kaja Kallas, volgens het staatsnieuwsagentschap IRNA.

Hij herhaalde dat het raketprogramma van Iran "uitzonderlijk, defensief en nauwkeurig gericht" is, en verklaarde dat Iraanse aanvallen worden uitgevoerd met strikte naleving van ethische en internationale normen.

"Onze strijdkrachten richten zich alleen op militaire en economische centra, nooit op woonwijken, ziekenhuizen of civiele gebouwen," zei hij.

De vijandelijkheden begonnen vorige week vrijdag toen Israël luchtaanvallen uitvoerde op verschillende locaties in Iran, waaronder militaire en nucleaire faciliteiten, wat Teheran ertoe bracht vergeldingsaanvallen uit te voeren.

Israëlische autoriteiten meldden dat minstens 25 mensen zijn omgekomen en honderden gewond zijn geraakt bij Iraanse raketaanvallen sinds die tijd.

Ondertussen zijn in Iran volgens Iraanse mediaberichten 639 mensen omgekomen en meer dan 1300 gewond geraakt bij de Israëlische aanvallen.