De Franse Raad voor het Moslimgeloof (CFCM) heeft gewaarschuwd dat moslimburgers in Frankrijk zich in toenemende mate blootgesteld voelen aan “voortdurende achterdocht”, na de publicatie van uittreksels uit een rapport dat in opdracht van de regering is opgesteld over politieke moslimgemeenschappen.

“Veel moslimburgers voelen vandaag de dag dat ze niet langer gevrijwaard zijn van voortdurend wantrouwen,” aldus de CFCM in een schriftelijke verklaring, waarin ze hun bezorgdheid uitten over de mogelijke gevolgen van het rapport dat woensdag werd besproken.

De Franse krant Le Figaro publiceerde woensdag uittreksels uit het rapport, getiteld “Politiek Islamisme en het Moslimbroederschap,” dat werd opgesteld door twee hoge ambtenaren en gepresenteerd zou worden aan de Defensieraad.

De CFCM bekritiseerde het rapport omdat het "wijdverbreid wantrouwen aanwakkert" en riep op tot een meer genuanceerde en op data gebaseerde aanpak om bedreigingen in verband met extremisme te evalueren.

“De strijd tegen extremisme gebaseerd op de islam, die het leven van Franse moslims en al onze medeburgers diepgaand schaadt, is een van onze topprioriteiten,” verklaarde de groep.

“Maar deze strijd moet gebaseerd zijn op een heldere beoordeling van de dreiging, met gebruik van rigoureuze, gecontextualiseerde data en een duidelijke identificatie van degenen die verantwoordelijk zijn voor de verspreiding ervan.”

Onterecht wantrouwen werpen

De groep uitte ook zorgen over het gebruik van vage terminologie zoals “Moslimbroederschap,” “politieke islam” en “islamistische infiltratie,” en waarschuwde dat het ontbreken van duidelijke definities bijdraagt aan “schadelijke verwarring.”

Hoewel het volledige rapport niet openbaar is gemaakt, sprak de CFCM haar “diepe bezorgdheid” uit over het mogelijke misbruik van de bevindingen — met name de identificatie van gebedshuizen, instellingen, verenigingen en individuen die naar verluidt banden hebben met het Moslimbroederschap.

“De vaagheid rond de identiteit van deze actoren, gecombineerd met de ernst van de gemaakte beschuldigingen, kan onterecht wantrouwen werpen op alle moslimstructuren in ons land,” aldus de verklaring.

“Dit risico voedt fantasieën en complottheorieën met zeer reële gevolgen: stigmatisering, agressie, bedreigingen voor de fysieke veiligheid van Franse moslims en aanvallen op hun gebedshuizen.”

De CFCM voegde eraan toe dat simpelweg moslim zijn of als moslim worden gezien “wantrouwen oproept” in het huidige Frankrijk, en noemde deze perceptie “onjuist” en “diepgaand gevaarlijk.”

“De Franse bevolking verwacht van de autoriteiten meer onderscheidingsvermogen als het gaat om deze kwesties, die al te vaak worden misbruikt voor ideologische, mediatieke of politieke doeleinden,” aldus de groep.

“Er is meer duidelijkheid en precisie nodig om verwarring, fantasieën, haat en angst te voorkomen.”