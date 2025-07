Een vrouw is overleden als gevolg van een geweldsincident in haar woning in Vlijmen, Nederland. De politie heeft een 35-jarige man uit Uden gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de zaak.

Buurtbewoners belden gisteravond rond 22.30 uur de politie nadat zij geschreeuw hadden gehoord. De vrouw werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd, waar ze enkele uren later overleed. De omstandigheden rondom het voorval in de woning zijn nog onduidelijk.

Arrestatie in de Woning

De verdachte werd ter plaatse in de woning aangehouden. De exacte relatie tussen het slachtoffer en de man is nog niet openbaar gemaakt.

Volgens buurtbewoners is de verdachte de vriend van het slachtoffer. Zij geven aan dat de vrouw twee jonge kinderen heeft uit een eerdere relatie, waarvan één tijdens het incident aanwezig was. Een buurvrouw meldt dat dit kind daarna door andere omwonenden is opgevangen.

Forensische onderzoekers hebben vannacht sporenonderzoek verricht in en rondom het huis. Het onderzoek zal vandaag worden voortgezet.