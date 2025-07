De directeur van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), Rafael Grossi, heeft verklaard dat Iran waarschijnlijk binnen enkele maanden in staat zal zijn om verrijkt uranium te produceren, ondanks de schade aan verschillende nucleaire faciliteiten door aanvallen van de VS en Israël, meldde CBS News zaterdag.

Israël heeft op 13 juni aanvallen uitgevoerd in heel Iran, met als doel Iran ervan te weerhouden een kernwapen te ontwikkelen — een ambitie die Teheran steevast heeft ontkend.

De Verenigde Staten bombardeerden vervolgens drie belangrijke faciliteiten die deel uitmaken van het nucleaire programma van Teheran.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, verklaarde dat de schade aan de nucleaire locaties "ernstig" is, maar dat de details onbekend blijven. De Amerikaanse president Donald Trump beweerde dat het nucleaire programma van Iran "decennia" is teruggezet.

Grossi, directeur-generaal van de IAEA, zei echter dat "sommige faciliteiten nog overeind staan."

"Ze kunnen binnen enkele maanden, of zelfs minder, een paar cascades van centrifuges draaiende hebben en verrijkt uranium produceren," verklaarde Grossi vrijdag, volgens een transcript van het interview dat zaterdag werd vrijgegeven.

Een andere belangrijke vraag is of Iran in staat was om een deel of al hun geschatte voorraad van 408,6 kilo (900 pond) hoogverrijkt uranium te verplaatsen voordat de aanvallen plaatsvonden. Het uranium in kwestie is verrijkt tot 60 procent – boven het niveau voor civiel gebruik, maar nog steeds onder wapengraad. Dit materiaal, indien verder geraffineerd, zou theoretisch voldoende zijn om meer dan negen kernbommen te produceren.

Grossi gaf toe aan CBS: "We weten niet waar dit materiaal zou kunnen zijn."

"Dus een deel kan zijn vernietigd tijdens de aanval, maar een deel kan zijn verplaatst. Er moet op een gegeven moment duidelijkheid komen," zei hij in het interview.

Voorlopig hebben Iraanse parlementsleden gestemd om de samenwerking met de IAEA op te schorten en heeft Teheran Grossi's verzoek afgewezen om de beschadigde locaties te bezoeken, met name Fordow, de belangrijkste uraniumverrijkingsfaciliteit.

"We moeten in staat zijn om vast te stellen, te bevestigen wat daar is, waar het is en wat er is gebeurd," zei Grossi.

In een apart interview met het programma Sunday Morning Futures van Fox News, zei Trump dat hij niet denkt dat de voorraad is verplaatst.

"Het is een zeer moeilijke zaak om te doen en bovendien hebben we weinig waarschuwing gegeven," zei hij, volgens fragmenten van het interview. "Ze hebben niets verplaatst."

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, benadrukte zaterdag de steun van Washington voor "de cruciale verificatie- en monitoringinspanningen van de IAEA in Iran" en prees Grossi en zijn agentschap voor hun "toewijding en professionaliteit".

Het volledige interview met Grossi werd zondag uitgezonden in “Face the Nation with Margaret Brennan”.