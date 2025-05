De Franse mededingingsautoriteiten hebben Apple maandag een boete van 150 miljoen euro opgelegd vanwege de privacyfunctie voor app-tracking, die ook in andere Europese landen onder de loep wordt genomen.

De toezichthouder verklaarde dat de manier waarop Apple zijn Transparantie van app-tracking (ATT)-software heeft geïmplementeerd "noch noodzakelijk noch proportioneel is voor het gestelde doel om gebruikersgegevens te beschermen" en dat het bovendien nadelig is voor externe uitgevers.

Naast de boete moet Apple de beslissing zeven dagen lang op zijn website publiceren.

Autoriteiten in Duitsland, Italië, Roemenië en Polen hebben vergelijkbare onderzoeken geopend naar ATT, dat door Apple wordt gepresenteerd als een privacy beschermingsmaatregel.

"Hoewel we teleurgesteld zijn over de beslissing van vandaag, heeft de Franse Mededingingsautoriteit geen specifieke wijzigingen aan ATT vereist," zei Apple in een verklaring.

De functie, die Apple in 2021 introduceerde, vereist dat apps via een pop-upvenster toestemming vragen aan gebruikers voordat ze hun activiteiten in andere apps en websites volgen.

Als gebruikers weigeren, verliest de app toegang tot informatie over die gebruiker, wat gerichte advertenties bemoeilijkt.

Critici hebben Apple ervan beschuldigd het systeem te gebruiken om zijn eigen advertentiediensten te promoten terwijl het concurrenten beperkt.

'Meer controle over privacy'

In zijn beslissing stelde de Franse mededingingsautoriteit dat de ATT-functie leidt tot een overmatig aantal toestemmingsvensters voor apps van derden op iPhones en iPads, waardoor de ervaring omslachtiger wordt.

Ook bleek dat het systeem van Apple gebruikers verplicht om tweemaal af te melden voor advertentietracking in plaats van eenmaal, wat "de neutraliteit van de functie ondermijnt" en economische schade veroorzaakt voor app-uitgevers en advertentiedienstverleners.

De autoriteit voegde eraan toe dat de aanpak van Apple onevenredig veel impact heeft op kleinere uitgevers, die sterk afhankelijk zijn van gegevensverzameling door derden om hun activiteiten te financieren.

Na klachten van spelers in de advertentie-industrie, die beweerden dat ATT hun vermogen om gebruikers te identificeren belemmerde, weigerde de Franse mededingingsautoriteit aanvankelijk in 2021 om noodmaatregelen op te leggen, maar zette het onderzoek voort.

Apple verklaarde maandag dat ATT "gebruikers meer controle geeft over hun privacy via een verplichte, duidelijke en gemakkelijk te begrijpen melding over één ding: tracking".

"Die melding is consistent voor alle ontwikkelaars, inclusief Apple, en we hebben sterke steun ontvangen voor deze functie van consumenten, privacyactivisten en gegevensbeschermingsautoriteiten over de hele wereld," aldus het bedrijf.