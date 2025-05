De Libische premier Abdul Hamid Dbeibeh verklaarde dinsdag dat de veiligheid in Tripoli is hersteld na gewapende gevechten in de hoofdstad.

Bij de gevechten zijn minstens zes mensen omgekomen, meldde een noodhulpdienst aan het Franse persbureau AFP. Lokale media meldden eerder dat een leider van een gewapende groep onder de doden is.

“Zes lichamen zijn geborgen op de locaties van de gevechten rond Abu Salim,” meldde het Centrum voor Spoedeisende Geneeskunde en Ondersteuning.

Het geweld brak maandag uit in de hoofdstad, met name in de wijken Salah al-Din en Abu Salim, na de dood van Abdel Ghani al-Kikli. Hij was het hoofd van het Stabiliteit Support Apparaat, dat verbonden is aan de presidentiële raad, volgens Libische media.

“Ik prijs de ministeries van Binnenlandse Zaken en Defensie, evenals alle leden van het leger en de politie, voor de grote prestatie in het herstellen van de veiligheid en het bevestigen van het gezag van de staat in de hoofdstad,” zei Dbeibeh op X.

“Wat vandaag is bereikt, bevestigt dat legitieme staatsinstellingen in staat zijn om het land te beschermen en de waardigheid van zijn burgers te bewaren,” voegde hij eraan toe.

De premier riep op tot het beëindigen van de aanwezigheid van “onregelmatige groepen en het versterken van het principe dat er in Libië geen plaats is voor iets anders dan staatsinstellingen, en geen gezag behalve dat van de wet.”

Lokale media, waaronder Libya Al Ahrar TV, meldden dat er na de dood van Kikli sporadisch geweervuur te horen was in de hoofdstad.

Volgens de berichten was de 444e Brigade, een eenheid onder het ministerie van Defensie, betrokken bij de gevechten met de troepen van het apparaat.

Het Libische ministerie van Defensie bevestigde dat zijn troepen de volledige controle over de wijk Abu Salim hebben overgenomen en verklaarde dat de militaire operatie om de gevechten in te dammen “met succes is beëindigd.”

Libië kampt nog steeds met sporadische veiligheidscrises, aangewakkerd door een politieke verdeeldheid die sinds 2022 voortduurt.

Twee rivaliserende regeringen eisen de macht op: de internationaal erkende Regering van Nationale Eenheid, geleid door Dbeibeh in Tripoli, die het westen controleert, en een parallelle regering in Benghazi, geleid door Osama Hammad, benoemd door het Huis van Afgevaardigden, die het oosten en enkele steden in het zuiden beheerst.

Jarenlange door de VN geleide pogingen om nationale verkiezingen te houden zijn vastgelopen, wat de politieke fragmentatie en het gewapende conflict in het land verlengt.