China heeft beloofd "tot het einde te vechten" tegen de nieuwe tarieven van 50 procent die door de Amerikaanse president Donald Trump zijn aangekondigd. Dit verergert de handelsoorlog die al biljoenen van de wereldwijde markten heeft weggevaagd.

"Als de VS erop staat om zijn eigen weg te volgen, zal China tot het einde vechten," zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel dinsdag. Hij voegde eraan toe dat de dreiging van Trump "opnieuw de chantagepraktijken van de VS blootlegt".

Het ministerie verklaarde verder dat als de VS zijn tariefmaatregelen opvoert, China vastberaden tegenmaatregelen zal nemen om zijn eigen rechten en belangen te beschermen. Tegelijkertijd benadrukte het ministerie dat het "dialoog" met de Verenigde Staten nastreeft en dat er "geen winnaars zijn in een handelsoorlog".

Trump bracht vorige week de wereldeconomie in beroering met ingrijpende tarieven die de dreiging van een internationale recessie hebben doen toenemen. Ondanks een dramatische verkoopgolf op de markten, heeft hij een pauze in zijn agressieve handelsbeleid uitgesloten.

Peking - de belangrijkste economische rivaal van Washington - reageerde door zijn eigen tarieven van 34 procent op Amerikaanse goederen aan te kondigen, die donderdag van kracht zouden worden. Dit markeert een confrontatie tussen de twee grootste economieën ter wereld.

De snelle vergelding van China leidde tot een nieuwe waarschuwing van Trump dat hij extra heffingen zou opleggen als Peking niet zou stoppen met het verzetten tegen zijn barrage van tarieven. Dit zou de totale heffingen op Chinese goederen verhogen tot 104 procent.

“Ik heb veel respect voor China, maar ze kunnen dit niet doen,” zei Trump in het Witte Huis. "We gaan hier maar één kans op krijgen.... Ik zal je vertellen wat, het is een eer om het te doen."

China reageerde snel en veroordeelde wat het "chantage" door de VS noemde, en verklaarde dat het dergelijke acties "nooit zou accepteren".

Marktverstoringen

De tarieven van Trump hebben de afgelopen dagen al een dramatische impact gehad op de markten. De Hang Seng-index in Hongkong kelderde maandag met 13,2 procent - de slechtste dag sinds de Aziatische financiële crisis - voordat het dinsdag bij de opening een deel van die verliezen goedmaakte.

Aandelen op Wall Street eindigden lager na een wisselvallige sessie, waarbij zowel de Dow als de S&P 500 lager eindigden.

Miljarden dollars zijn in de afgelopen sessies van de gecombineerde beurswaarderingen weggeveegd.

Trump herhaalde maandag opnieuw dat hij "niet kijkt" naar een pauze in de uitvoering van de tarieven.

Hij schrapte ook alle besprekingen met China over tarieven, maar zei dat de Verenigde Staten klaar waren voor gesprekken met elk land dat wilde onderhandelen.

Nadat aandelen maandag een enorme klap kregen in Shanghai, gaf de centrale bank van China voordat de handel op dinsdag werd hervat een verklaring uit om te benadrukken dat ze achter een soeverein fonds staat dat op de beurs verhandelde fondsen opkoopt om de markt te stabiliseren.

Met beleggers die op zoek zijn naar enige verlichting van de verwoestende handelsoorlog, stegen de aandelen in Tokio dinsdag nadat minister van Financiën Scott Bessent in een interview met Fox News suggereerde dat Japan "prioriteit" zou krijgen in onderhandelingen over de Amerikaanse tarieven "simpelweg omdat ze heel snel naar voren kwamen".

Een "basis" tarief van 10 procent op Amerikaanse importen van over de hele wereld ging zaterdag in werking. Vanaf woensdag zullen verschillende landen worden getroffen door hogere tarieven, waaronder een heffing van 34 procent voor Chinese goederen en 20 procent voor EU-producten.

Verscheidene landen hebben gesprekken aangevraagd, vertelde Bessent aan Fox News, en hij voegde eraan toe dat “door goede onderhandelingen, het enige wat we zullen doen is de niveaus zien dalen”.

Tijdens een ontmoeting met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, de eerste leider die Trump persoonlijk lobbyde over de heffingen, zei de Amerikaanse president: "Er kunnen permanente tarieven zijn, en er kunnen ook onderhandelingen zijn, omdat er dingen zijn die we nodig hebben buiten tarieven."

De EU-handelsministers waren maandag in Luxemburg bijeen om de reactie van het blok te bespreken. Duitsland en Frankrijk pleitten voor een belasting gericht op Amerikaanse techgiganten.

"We mogen geen enkele optie uitsluiten, zowel op goederen als op diensten," zei de Franse minister van Handel Laurent Saint-Martin. Het 27 landen tellende blok zou "de Europese gereedschapskist moeten openen, die zeer uitgebreid is en ook uiterst agressief kan zijn," voegde hij eraan toe.