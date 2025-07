Drie mensen zijn omgekomen en meerdere anderen raakten gewond toen een regionale passagierstrein ontspoorde in een bosrijk gebied in het zuidwesten van Duitsland, aldus de politie.

Ongeveer 100 passagiers bevonden zich aan boord van de trein toen het ongeluk plaatsvond rond 18:10 uur op zondag, nabij de stad Riedlingen in de deelstaat Baden-Württemberg.

De autoriteiten weigerden details te geven over het aantal gewonden of de ernst van hun verwondingen, hoewel het boulevardblad Bild meldde dat hulpverleners spraken over 50 gewonden.

De Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn bevestigde meerdere doden en talrijke gewonden. Twee treinstellen waren ontspoord "om nog onbekende redenen", voegde het bedrijf eraan toe.

De autoriteiten onderzoeken momenteel de omstandigheden van het ongeval, aldus de spoorwegmaatschappij. Het treinverkeer is stilgelegd over een traject van 40 kilometer.

Volgens Duitse media zou een aardverschuiving het ongeval hebben veroorzaakt, aangezien zware stormen door de regio trokken, aldus weersdiensten.

De passagierstrein was onderweg van de Duitse stad Sigmaringen naar de stad Ulm toen deze ontspoorde in een bebost gebied.

Verouderde spoorweginfrastructuur

In een bericht op sociale media betuigde de Duitse bondskanselier Friedrich Merz zijn medeleven aan de families van de slachtoffers.

"Ik sta in nauw contact met de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Transport en heb hen gevraagd de reddingsdiensten met alle beschikbare middelen te ondersteunen," zei Merz op X.

"We rouwen om de slachtoffers. Ik betuig mijn medeleven aan hun nabestaanden."

Beelden van de plaats van het ongeval toonden geel-en-grijs gekleurde treinstellen die op hun zij lagen, terwijl brandweerlieden en hulpdiensten probeerden de passagiers te bereiken.

Volgens de lokale tv-zender SWR arriveerden kort na het ongeval helikopters om de gewonden naar ziekenhuizen in de omgeving te vervoeren, en werden spoedartsen uit nabijgelegen ziekenhuizen gealarmeerd.

Het Duitse transportsysteem wordt regelmatig bekritiseerd door reizigers vanwege de verouderde infrastructuur, met frequente treinvertragingen en diverse technische problemen.

De regering heeft beloofd de komende jaren honderden miljarden euro's te investeren, met name om de infrastructuur te moderniseren.

In juni 2022 ontspoorde een trein nabij een Beierse Alpen resort in het zuiden van Duitsland, waarbij vier mensen omkwamen en tientallen gewond raakten.

Het dodelijkste treinongeval in Duitsland vond plaats in 1998, toen een hogesnelheidstrein van de nationale spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn ontspoorde in Eschede in Nedersaksen, waarbij 101 mensen omkwamen.