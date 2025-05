Het eeuwenoude systeem van “ontwikkelingshulp”, waarbij rijke landen steun bieden aan armere landen, lijkt in te storten. De meeste mensen lijken zich er niet druk om te maken. Is het niet gewoon geldverspilling? En waarom zouden belastingbetalers in één land betalen om mensen ver weg te helpen? Is ontwikkelingshulp niet gewoon een betuttelende herhaling van kolonialisme in een nieuw jasje?

De ineenstorting van ontwikkelingshulp is een tragedie, niet alleen voor de armsten in de wereld, maar ook voor de landen die de bezuinigingen doorvoeren. Hier is waarom.

Historische cijfers

Laten we beginnen met de cijfers. Op zijn eerste dag in functie legde de Amerikaanse president Donald Trump een onmiddellijke bevriezing op van alle Amerikaanse ontwikkelingshulp, en nu wordt gemeld dat minder dan 10 procent van de uitgaven de bevriezing zal overleven. Dit heeft een domino-effect veroorzaakt. Nederland volgde snel, met een aankondiging van 30 procent bezuinigingen. Vervolgens kondigde het VK aan dat het nog eens 40 procent zou bezuinigen, waardoor de Britse hulp minder dan de helft van het niveau van 2020 bedraagt. Deze drie acties alleen al zullen meer dan een kwart van de wereldwijde hulp wegvagen.

Het is onwaarschijnlijk dat het hierbij blijft. Duitsland en Japan zijn nu de grootste overgebleven donoren, maar ook daar roepen politici al op tot bezuinigingen.

Het is niet moeilijk te begrijpen waarom deze bezuinigingen worden doorgevoerd. Rijke landen hebben zelf veel schulden en problemen. Hun kiezers kiezen steeds vaker leiders die hun eigen land op de eerste plaats willen zetten. Ontwikkelingshulp wordt gezien als een daad van liefdadigheid die hen niet helpt, of erger nog, als verspilling en corruptie.

Ontwikkelingshulp is niet perfect, maar het kan enorm voordelig zijn, zowel voor de ontvangende landen als voor de donoren zelf. Het is tijd om de luie mythes te ontkrachten.

Zeventien miljoen redenen

Er is geen twijfel dat een deel van de ontwikkelingshulp wordt verspild. Dit gebeurt meestal wanneer het wordt gebruikt voor politieke doeleinden in plaats van om echt mensen te helpen, bijvoorbeeld door Rwanda om te kopen om ongewenste vluchtelingen op te vangen. Maar er zijn ook toepassingen van ontwikkelingshulp die bewezen effectief zijn, met buitengewone resultaten.

Gavi is een gezamenlijk donorfonds waar veel landen aan bijdragen, dat vaccins levert aan landen die deze zelf niet kunnen betalen. Uit grondig academisch onderzoek blijkt dat het in de afgelopen twee decennia meer dan zeventien miljoen kinderlevens heeft gered. Dat is meer dan het totale aantal doden in de Eerste Wereldoorlog, tegen een kostprijs van slechts duizend dollar per gered leven.

Maar waarom zouden belastingbetalers in het VK of Japan hiervoor betalen?

Ten eerste omdat, hoe zwaar het leven in rijke landen soms ook kan voelen, we nog steeds in een buitengewoon ongelijke wereld leven. Meer dan een miljard mensen leven in landen waar de jaarlijkse gezondheidszorguitgaven per persoon minder dan $100 bedragen. Dat is niet genoeg voor één doktersafspraak in Europa, laat staan voor behandelingen van complexe ziekten.

Hoewel ontwikkelingshulp minder dan één procent van de begrotingen van de meeste donorlanden uitmaakt, vormt het de meerderheid van de totale gezondheidsuitgaven in verschillende Afrikaanse landen.

Het rendement voor donoren

Maar al die levens redden is ook een slimme investering voor de donor. Het kan helpen bij de drie grootste uitdagingen waarmee rijke landen worstelen: conflicten, irreguliere migratie en economische groei.

Neem bijvoorbeeld conflicten. De CIA financierde een enorme historische analyse over de oorzaken van burgeroorlogen. Dit deden ze niet uit altruïsme, maar vanwege de Amerikaanse nationale veiligheid. Ze ontdekten dat de belangrijkste sociale factor bij het voorspellen van staatsinstorting het aantal kinderen was dat vóór hun vijfde verjaardag stierf aan ziekten — precies die sterfgevallen die Gavi probeert te voorkomen. Meerdere studies hebben ook aangetoond dat ontwikkelingshulp het risico op hernieuwde conflicten na wapenstilstanden kan verminderen.

En migratie? Economen van het Kiel Institute, die migratie-intenties in een grote steekproef in Afrika analyseerden, ontdekten dat de twee grootste drijfveren van migratieverlangens conflicten zijn en het gebrek aan basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg. Zie je het patroon? Verbeter de gezondheidszorg, red levens, voorkom conflicten en verminder de wens om te migreren.

Het derde voordeel is economische groei. Donoren zoals Duitsland en Japan zijn enorme exporteurs van auto’s, technologie en andere goederen, maar hun groei is traag. Nieuwe markten voor hun producten zouden helpen. Maar veel landen in Afrika zitten vast in een armoedeval. Raad eens wat een van de grootste oorzaken van die armoedeval is, volgens honderden academische studies? Precies, de infectieziekten die Gavi en andere door ontwikkelingshulp gefinancierde programma’s proberen uit te roeien.

Solidariteit, geen superioriteit

En wat betreft de beschuldiging dat ontwikkelingshulp een nieuwe vorm van white-saviour kolonialisme is? Dat kan zo zijn, maar dat hoeft niet.

Zuid-Korea is van een straatarm, gekoloniseerd land uitgegroeid tot een rijk land. En het is nu een belangrijke donor, omdat Koreanen de hulp waarderen die ze tijdens hun ontwikkelingsreis van de VS en anderen hebben ontvangen. Hun hulp is gebaseerd op solidariteit, niet op superioriteit.

Midden-Oosterse landen zoals Turkije, Saoedi-Arabië, de VAE en Qatar zijn ook belangrijke donoren geworden, zowel uit solidariteit met hun buren als om hun invloed en allianties te versterken.

Deze niet-Europese donoren hebben ontwikkelingshulp altijd benaderd als een relatie tussen gelijken, waarbij het rijkere land geen ingebouwde morele superioriteit heeft. En Europeanen hebben deze benadering langzaam overgenomen, deels omdat landen in het mondiale zuiden niets anders meer tolereren. Daarom verwijst EU-president Ursula von der Leyen herhaaldelijk naar het EU-Afrika-partnerschap als een “partnerschap van gelijken”.

Ontwikkelingshulp is nog steeds gebrekkig. Het is nog steeds besmet door koloniale erfenissen. En het is niet de oplossing voor elk probleem. Het zal niet alle oorlogen stoppen, alle irreguliere migratie beëindigen of Swaziland de economie van Zwitserland geven. Maar het kan helpen bij de drie grootste zorgen van rijke landen, terwijl het de levens redt van de meest kwetsbare mensen. Er zijn slechtere manieren om overheidsgeld te besteden.