Een 47-jarige taxichauffeur uit Utrecht wordt beschuldigd van het seksueel misbruiken van twee vrouwelijke klanten. Volgens informatie van het Openbaar Ministerie zou de man ook betrokken zijn geweest bij aanrandingen van nog twee andere passagiers, zoals vandaag naar voren kwam tijdens een voorbereidende zitting in de rechtbank.

De verdachte zou één vrouw op de achterbank hebben verkracht terwijl zij deels buiten bewustzijn was. Met een andere klant zou hij zich naar een afgelegen locatie hebben begeven, waar hij haar vervolgens vastgreep en seksuele handelingen verrichtte.

Niet Vrijgelaten

In de overige twee situaties heeft hij zijn passagiers betast tijdens hun rit. De man zit nu al zes maanden in voorarrest en is zijn taxivergunning kwijtgeraakt, meldt RTV Utrecht.

Zijn advocaat verzocht om vrijlating, maar dit verzoek werd door de rechtbank afgewezen. De rechter oordeelde dat er te veel kans bestaat op herhaling, ondanks dat hij momenteel niet als taxichauffeur kan functioneren.

In september worden vier getuigen in deze zaak gehoord en moet er nog psychologisch onderzoek plaatsvinden bij de verdachte. Pas na afronding hiervan kan er inhoudelijk verder gegaan worden met de rechtszaak.