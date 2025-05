De Afrikaanse Unie verklaarde woensdag dat de aankondiging van een parallelle regering in het door oorlog verscheurde Soedan het risico met zich meebrengt om het land, dat al bijna twee jaar wordt geteisterd door onrust, verder te verdelen.

Het conflict tussen de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) en het reguliere Soedanese leger heeft tienduizenden levens geëist en meer dan 12 miljoen mensen ontheemd. De VN heeft dit omschreven als een "ongekende humanitaire crisis op het Afrikaanse continent".

De oorlog, die aanvankelijk ontstond door meningsverschillen over de integratie van de RSF in het leger, heeft het land uiteengereten. Het leger controleert nu het oosten en noorden van Soedan, terwijl de RSF bijna heel West-Darfoer en delen van het zuiden domineert.

Vorige maand ondertekenden de RSF en hun bondgenoten een "stichtingshandvest" voor een parallelle regering in Nairobi.

De Afrikaanse Unie verklaarde dat zij deze stap veroordeelt en "waarschuwde dat een dergelijke actie een groot risico inhoudt voor de opdeling van het land".

De ondertekenaars van het document, dat door AFP is ingezien, zijn van plan een "regering van vrede en eenheid" te creëren in door rebellen gecontroleerde gebieden.

Begin maart ondertekenden de RSF en hun bondgenoten, opnieuw in Nairobi, een "Transitional Constitution".

De Afrikaanse Unie riep al haar lidstaten en de internationale gemeenschap op "geen enkele regering of parallelle entiteit te erkennen die gericht is op het verdelen en besturen van een deel van het grondgebied van de Republiek Soedan of haar instellingen".

De AU voegde eraan toe dat zij "de zogenaamde regering of parallelle entiteit in de Republiek Soedan niet erkent".

Dinsdag verklaarde de Europese Unie dat de parallelle regering de Soedanese democratische aspiraties bedreigt, in navolging van een verklaring van de VN-Veiligheidsraad vorige week.