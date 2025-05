De algemeen directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Kristalina Georgieva, heeft aangegeven dat het IMF van plan is Syrië te ondersteunen bij het herbouwen van zijn instellingen en het herintegreren in de wereldeconomie.

Tijdens een persconferentie op donderdag, gehouden in het kader van de voorjaarsvergaderingen van het IMF en de Wereldbank, verklaarde Georgieva dat er deze week een ontmoeting met Syrië heeft plaatsgevonden.

Voor het eerst in meer dan 20 jaar namen de gouverneur van de Centrale Bank en de minister van Financiën van Syrië deel aan de voorjaarsvergaderingen. Ze voegde eraan toe: “Ons doel is in de eerste plaats om hen te helpen bij het herbouwen van instellingen, zodat ze zich kunnen aansluiten bij de wereldeconomie.”

Jihad Azour, directeur van de afdeling Midden-Oosten en Centraal-Azië van het IMF, gaf tijdens een persconferentie over de economieën van het Midden-Oosten en Centraal-Azië een evaluatie van de gesprekken met Syrië.

Hij wees erop dat Syrië de afgelopen 15 jaar door de oorlog afwezig is geweest op het internationale toneel en dat de interactie met het IMF sinds 2011 zeer beperkt is geweest.

Azour voegde eraan toe dat het IMF zijn laatste Artikel 4-consultatie met Syrië in 2009 heeft gehouden.

Hij benadrukte dat de internationale gemeenschap actief betrokken is bij het onderzoeken van manieren waarop Syrië kan herstellen van een langdurige oorlog. In februari vond een voorbereidende bijeenkomst plaats, waarbij regionale instellingen en de internationale gemeenschap samenkwamen en overeenkwamen om een volgende opvolgings- en coördinatiebijeenkomst te houden.

Azour gaf aan dat de coördinatiebijeenkomst ook op dinsdag heeft plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst kwamen vertegenwoordigers van internationale organisaties samen om de behoeften van Syrië te beoordelen en een coördinatiekader te ontwikkelen.