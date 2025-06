De Algemene Vergadering van de VN heeft opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza en dringt aan op "alle noodzakelijke maatregelen" om Israël te dwingen een einde te maken aan wat wordt omschreven als genocide in de belegerde Palestijnse enclave.

Na een veto van de VS tegen een soortgelijk voorstel in de Veiligheidsraad vorige week, heeft de Algemene Vergadering donderdag een niet-bindende resolutie aangenomen met 149 stemmen voor, 12 tegen en 19 onthoudingen.

De VS, samen met bondgenoot Israël en 10 andere landen, stemden tegen de resolutie.

De Algemene Vergadering heeft ook een ontwerpresolutie aangenomen waarin lidstaten worden aangespoord om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat Israël zich houdt aan het internationaal recht.

De resolutie, die ook de ernstige humanitaire situatie in Palestina benadrukt, wijst op de noodzaak van verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat Israël zijn verplichtingen onder het internationaal recht respecteert.

Ingediend door Spanje, samen met meer dan 30 andere staten, werd de resolutie gesteund door 149 landen, terwijl 12 tegenstemden en 19 zich onthielden.

"Als een zaak van urgentie moet de internationale gemeenschap een krachtig signaal afgeven met betrekking tot de situatie in Gaza, en we moedigen alle lidstaten sterk aan om voor deze ontwerpresolutie te stemmen," zei de Spaanse VN-gezant Hector Gomez Hernandez voorafgaand aan de stemming.

Hernandez benadrukte dat de ontwerpresolutie de toewijding aan de tweestatenoplossing onderstreept, terwijl "pogingen tot demografische veranderingen in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever krachtig worden afgewezen."

Israël gebruikt 'uithongering als wapen'

Voorafgaand aan de stemming beschreef de Palestijnse VN-gezant Riyad Mansour de bewoordingen van de ontwerpresolutie als "de sterkste tot nu toe over deze kwesties".

"Israëls voortdurende minachting en flagrante veronachtzaming van de regels van het internationaal recht, de resoluties van VN-organen en de standpunten van staten over de hele wereld moeten leiden tot de vertaling van deze taal in resoluut handelen, en dat moet nu gebeuren," zei Mansour.

Hij voerde aan dat de resolutie "elke vorm van uithongering van burgers als oorlogsmethode en de onwettige ontzegging van humanitaire toegang sterk veroordeelt" en dat deze ook "de verplichting benadrukt om burgers niet te beroven van hun basisbehoeften voor overleving in de enclave."

"Geen wapens, geen geld, geen handel om Palestijnen te onderdrukken, etnisch te zuiveren en hun land te stelen. Gebruik de middelen die tot uw beschikking staan," drong hij aan.

De waarnemend zaakgelastigde van de VS, Dorothy Shea, noemde de noodsessie over Palestina "weer een mislukking van de Verenigde Naties om Hamas te veroordelen."

Ze stelde dat de ontwerpresolutie "een onacceptabele boodschap uitzendt" en zei dat de VS geen "eenzijdige maatregelen steunen die Hamas niet veroordelen. We zullen geen resoluties steunen die niet oproepen tot ontwapening van gewelddadige terroristische groeperingen en hun vertrek uit Gaza, en die er niet in slagen Israëls recht op zelfverdediging te erkennen."

Ze beweerde ook dat het "niets doet om rust te brengen in Gaza" en dat "het ook niets doet om een realistische diplomatieke oplossing te bevorderen om de zaak van vrede vooruit te helpen. Het zit vol met ernstige gebreken."

Medeplichtigheid van de VS

Het Israëlische leger heeft sinds oktober 2023 een genocide tegen Gaza uitgevoerd, waarbij bijna 64.000 Palestijnen zijn omgekomen, de meeste vrouwen en kinderen, ondanks internationale oproepen tot een staakt-het-vuren.

Onder de doden bevinden zich ongeveer 11.000 Palestijnen die vermoedelijk onder het puin van verwoeste huizen liggen.

Deskundigen stellen echter dat het werkelijke dodental aanzienlijk hoger ligt dan wat de autoriteiten in Gaza hebben gerapporteerd, en schatten dat het rond de 200.000 kan liggen.

Het Internationaal Strafhof heeft afgelopen november arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn voormalige minister van Defensie Yoav Gallant wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza.

Israël wordt ook geconfronteerd met een genocidezaak bij het Internationaal Gerechtshof vanwege zijn oorlog tegen de enclave.

Washington verstrekt jaarlijks $3,8 miljard aan militaire financiering aan zijn langdurige bondgenoot Israël.

Sinds oktober 2023 heeft de VS meer dan $22 miljard uitgegeven ter ondersteuning van Israëls genocide in Gaza en oorlog in buurlanden.

Ondanks dat hoge Amerikaanse functionarissen Israël bekritiseren over het hoge aantal burgerslachtoffers in Gaza, heeft Washington tot nu toe geweigerd voorwaarden te stellen aan wapenleveranties.