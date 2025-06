De Duitse minister van Defensie, Boris Pistorius, arriveerde donderdag in Kiev om verdere wapenhulp aan Oekraïne te bespreken, terwijl de inspanningen om het drie jaar durende conflict met Rusland te beëindigen tegenwind ondervinden en de bombardementen door Russische troepen toenemen.

Rusland en Oekraïne kwamen eerder deze maand bijeen voor vredesbesprekingen in Istanbul in een hernieuwde poging om het conflict, dat in februari 2022 begon, te beëindigen.

De twee partijen blijven echter verdeeld over kwesties zoals territoriale concessies en het vooruitzicht van een toekomstig NAVO-lidmaatschap van Oekraïne. Ondertussen gaat het gevecht door, waarbij een Russische drone-aanval woensdag zes mensen doodde in Charkov, de op een na grootste stad van Oekraïne.

“Het doel van de reis is voornamelijk om te laten zien ... dat Duitsland, dat de nieuwe federale regering, Oekraïne blijft steunen in de huidige situatie, die er niet eenvoudiger op is geworden,” zei Pistorius tegen journalisten bij zijn aankomst in Kiev.

Hij voegde eraan toe dat hij zou spreken over meer ondersteuning van wapens vanuit Duitsland en andere Europese landen.

Pistorius verklaarde voorafgaand aan zijn vertrek dat Duitsland alles doet wat het kan om Oekraïne in staat te stellen zichzelf te verdedigen en zijn positie in eventuele onderhandelingen met Rusland te versterken.

Duitsland is de op één na grootste militaire ondersteuner van Oekraïne na de Verenigde Staten, wiens betrokkenheid bij Kiev in twijfel is getrokken, waardoor Europa onder druk is komen te staan om bij te springen.

De Duitse bondskanselier Friedrich Merz, die sinds zijn aantreden in mei al naar Kiev is gereisd en de Oekraïense president Volodymyr Zelenskiy in Berlijn heeft ontvangen, gaf Oekraïne onlangs groen licht voor “lange afstands vuur” met wapens geleverd door Duitsland en andere landen, wat Moskou boos maakte.