Berlijn heeft dinsdag verklaard dat het Chinese leger een laser heeft gericht op een Duits vliegtuig dat deelnam aan een door de EU geleide missie om het scheepvaartverkeer in de Rode Zee te beschermen.

“Het in gevaar brengen van Duits personeel en het verstoren van de operatie is volstrekt onacceptabel,” aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken op X, eraan toevoegend dat de Chinese ambassadeur in Berlijn was ontboden voor overleg.

Het Duitse vliegtuig werd “zonder reden of voorafgaand contact... tijdens een routineoperatie” boven de Rode Zee aangevallen terwijl het deelnam aan de Aspides-missie van de Europese Unie, zei een woordvoerder van het Duitse ministerie van Defensie.

Het Chinese schip had “het risico genomen om het Duitse personeel en materieel in gevaar te brengen”, aldus het ministerie.

De missie van het Duitse vliegtuig werd vervolgens afgebroken na het incident en het toestel keerde terug naar een basis in Djibouti, aldus de woordvoerder.

Het was niet direct duidelijk of de laser een wapen of een lasergeleidingssysteem was.