De Turkse minister van Financiën, Mehmet Simsek, heeft woensdag in Washington een ontmoeting gehad met de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, om de uitbreiding van de economische samenwerking en de regionale strategische samenwerking te bespreken, aldus het Turkse ministerie van Financiën.

De gouverneur van de Turkse Centrale Bank, Fatih Karahan, was ook aanwezig bij de bijeenkomst, die volgens functionarissen plaatsvond in een “constructieve sfeer.” Beide delegaties bevestigden de gedeelde politieke wil van presidenten Recep Tayyip Erdogan en Donald Trump om de multidimensionale relaties tussen de twee NAVO-bondgenoten te bevorderen.

Focus op handel, investeringen en energie

De gesprekken richtten zich op het versterken van de samenwerking in belangrijke sectoren zoals investeringen, handel, transport en energie. Simsek benadrukte specifiek het belang van het opheffen van de huidige beperkingen die de bilaterale samenwerking in de defensie-industrie belemmeren — een gevoelig maar cruciaal gebied voor het verdiepen van de banden.

De Turkse delegatie presenteerde ook details over de huidige inspanningen van Turkije om de economie te stabiliseren. Minister Simsek herhaalde Ankara's toewijding aan “voorzichtige en duurzame macro-economische beleidsmaatregelen,” zoals uiteengezet tijdens recente internationale fora, waaronder de IMF-Wereldbank Voorjaarsvergaderingen.

Naast economische kwesties bespraken beide partijen dringende regionale vraagstukken. Turkse functionarissen benadrukten de noodzaak om sancties tegen Syrië op te heffen en schetsten Türkiye’s lopende diplomatieke inspanningen om een staakt-het-vuren in Oekraïne te bereiken.

Doelstelling van $100 miljard handelsvolume

De gesprekken vonden plaats te midden van een opwaartse trend in de economische betrekkingen tussen Turkije en de VS, waarbij beide regeringen hun toewijding handhaven om de bilaterale handel te verhogen tot een doelstelling van $100 miljard — een cijfer dat in recente diplomatieke uitwisselingen werd benadrukt.

Analisten verwachten dat er in de komende maanden technische vervolgbijeenkomsten zullen plaatsvinden om specifieke initiatieven te bevorderen die tijdens het bezoek aan Washington zijn besproken. Terwijl Turkije zichzelf blijft positioneren als een regionale economische en strategische speler, kan verbeterde samenwerking met Washington van cruciaal belang zijn.