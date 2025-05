De Britse luchthaven Heathrow was vrijdag de hele dag gesloten nadat een brand in een elektrisch onderstation de stroom uitschakelde. Hierdoor werden de vluchten van honderdduizenden passagiers op een van de grootste reisknooppunten van Europa verstoord.

Vluchten werden omgeleid naar Gatwick Airport, Charles de Gaulle Airport in Parijs en Shannon Airport in Ierland, volgens gegevens van trackingdiensten.

Volgens FlightRadar 24 werden al minstens 1.350 vluchten van en naar Heathrow beïnvloed, waaronder meerdere vluchten vanuit Amerikaanse steden die werden geannuleerd.

“Om de veiligheid van onze passagiers en collega’s te waarborgen, hebben we geen andere keuze dan Heathrow de hele dag vrijdag te sluiten,” aldus een verklaring van de luchthaven.

“We verwachten aanzienlijke verstoringen in de komende dagen, en passagiers mogen onder geen geval naar de luchthaven reizen totdat deze weer opent.”

Heathrow is een van de drukste luchthavens ter wereld voor internationale reizen.

Eerder dit jaar beleefde de luchthaven zijn drukste januari ooit, met meer dan 6,3 miljoen passagiers, een stijging van meer dan 5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Januari was ook de elfde maand op rij waarin het gemiddeld meer dan 200.000 passagiers per dag verwerkte, waarbij trans-Atlantische reizen een belangrijke factor waren.

Alle vluchten geannuleerd

Heathrow zei dat het een update over de werkzaamheden zal geven zodra er meer informatie beschikbaar is over het herstellen van de stroomvoorziening.

National Rail heeft alle treinen van en naar de luchthaven geannuleerd.

De Londense brandweer meldde dat tien brandweerwagens en ongeveer 70 brandweerlieden ter plaatse waren nadat een transformator in een elektriciteitsstation in West-Londen donderdagavond laat in brand was gevlogen.

Duizenden huizen zaten zonder stroom en ongeveer 150 mensen werden geëvacueerd.

Beelden op sociale media toonden enorme vlammen en grote rookpluimen die uit de faciliteit opstegen.

“De brand heeft een stroomstoring veroorzaakt die een groot aantal huizen en lokale bedrijven treft, en we werken nauw samen met onze partners om de verstoring te minimaliseren,” zei assistent-commissaris Pat Goulbourne.

Schotse en zuidelijke elektriciteitsnetwerken meldden in een bericht op X dat de stroomstoring meer dan 16.300 huishoudens trof.

De hulpdiensten werden donderdag om 23.23 uur opgeroepen. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld.

Goulbourne riep mensen op om veiligheidsmaatregelen te nemen en het gebied te vermijden terwijl de brandweerlieden de brand blusten.

De website FlightAware toonde annuleringen van verschillende vluchten naar Heathrow, waaronder twee vanuit John F. Kennedy International in New York, een vlucht van Delta Airlines en een van American Airlines. Ook een vlucht van United Airlines vanuit Washington Dulles International werd geannuleerd.

Heathrow opent normaal gesproken om 6 uur 's ochtends voor vluchten vanwege nachtelijke vliegbeperkingen. De sluiting zou duren tot 23.59 uur vrijdag.

Eerder dit jaar keurde de Britse regering de bouw van een derde landingsbaan op de luchthaven goed om de economie en de wereldwijde connectiviteit te versterken.