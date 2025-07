Turkije en Libië hebben donderdag een overeenkomst ondertekend gericht op samenwerking op het gebied van mijnbouw, energie en infrastructuur.

De overeenkomst werd ondertekend door de Raad voor Buitenlandse Economische Betrekkingen van Turkije (DEIK), de Turkije-Libië Zakenraad, de Libische Nationale Mijnbouwcorporatie, de Algemene Autoriteit voor Tentoonstellingen en Conferenties van Libië en Emaar Libya Holding Company. Het memorandum van overeenstemming is ook bedoeld om het bilaterale handelsvolume in deze drie sectoren te vergroten.

De overeenkomst werd ondertekend door Murtaza Karanfil, voorzitter van de DEIK Turkije-Libië Zakenraad, en Fouad Al-Awwam, CEO van Emaar Libya Holding Company.

In zijn toespraak benadrukte Karanfil dat de betrekkingen tussen Turkije en Libië geworteld zijn in een lange geschiedenis.

Hij merkte op dat de overeenkomst werd ondertekend met Emaar Holding, een bedrijf met 30 dochterondernemingen dat actief is in diverse sectoren, met name in de industrie. Volgens hem heeft Emaar Holding veel investeringen gedaan en bedrijfsactiviteiten opgezet, vooral in de oostelijke en zuidelijke delen van Libië.

"Als Turkse zakenmensen werken we al samen met heel Libië, maar de samenwerking die we met Emaar Holding opzetten om de relaties met het oosten van het land te versterken, zal ons een aanzienlijk voordeel opleveren," aldus Karanfil.

Verhoging van het handelsvolume

In een interview met Anadolu verklaarde Karanfil dat de export van Turkije naar Libië sinds 2014 is gedaald tot $2,5 miljard als gevolg van de instabiliteit in het Noord-Afrikaanse land. Dit niveau is de afgelopen tien jaar ongeveer gelijk gebleven, terwijl het totale handelsvolume momenteel rond de $4 miljard ligt.

Hij gaf aan dat de overeenkomst gericht is op het versterken van de samenwerking met Oost-Libië en voegde eraan toe: "We willen het handelsvolume verder vergroten."

Karanfil wees op de rijke minerale afzettingen die de afgelopen jaren in Zuid-Libië zijn ontdekt en zei: "We hebben hen gevraagd om ons mappen van de mijnen te verstrekken, vooral die in het zuiden, en ons te informeren over de gebieden waar zij prioriteit willen geven aan investeringen en samenwerking."

"In ruil daarvoor willen we de Turkse mijnbouw naar Oost-Libië brengen door B2B-bijeenkomsten te organiseren met onze bedrijven, indien nodig."

Meer bedrijven in de energiesector

Karanfil benadrukte dat Zuid-Libië aanzienlijke minerale reserves heeft die de aandacht trekken van veel landen. "Vandaag de dag zijn er slechts zes Turkse bedrijven geregistreerd bij de Libya Mining Group," zei hij.

"We willen dit aantal vergroten en samenwerken met Libië, vooral op het gebied van energie."

Libië is zowel de toegangspoort tot Afrika als Afrika's toegangspoort tot de wereld, voegde hij eraan toe.

Al-Awwam verklaarde ook dat Turkije een zeer sterk land is op het gebied van economie en energie. "Als Emaar Holding zullen we in deze sectoren overeenkomsten met Turkije ondertekenen," merkte hij op.

"Tegelijkertijd blijven we ons inspannen om de Turkse markt naar Libië te brengen, een duurzame markt voor Turkse producten op te zetten en hun distributie te vergemakkelijken."